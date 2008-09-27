Bilkentli öğretim görevlisine ödül

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Şen, dünyanın önde gelen yazılım ve donanım firmalarından Hewlett Packard (HP) tarafından Yenilikçi Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.



HP, 28 ülke ve 200 üniversiteden gelen 450'den fazla araştırma projesini inceledikten sonra 34 üniversiteden 41 projeyi ödüllendirdi.



Türkiye'den ödüle layık görülen tek akademisyen olan ve yaklaşık 3 yıl boyunca California, Palo Alto'daki HP Laboratuvarları'nda satın alma ihale süreçleri ve tedarik zinciri yönetimi üzerine çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Alper Şen, ödüllendirilen ''Satın Alma Sözleşmeleri ve İlgili İhale Süreçlerinin Tasarımı ve Analizi'' projesi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Projelerinin teori aşamasında ödüllendirildiğini belirten Şen, analizlere başlandığını ve iki ya da üç yıl içerisinde tüm araştırmaların tamamlanarak son haline geleceğini belirtti. Projenin sadece HP için değil ihale yapacak tüm kuruluşlar için de fayda sağlayacağına inandığını belirten Şen, ''Geliştirdiğim proje, devlet ihaleleri de dahil bir çok ihale sürecinde, ihaleyi düzenleyeler için maksimum verim sağlamayı hedefliyor'' dedi.

