Bilkentli müzisyenler Almanya'da



Almanya'nın Beethoven'la özdeşleşmiş kenti Bonn'da şu günlerde kentin her köşesinde klasik müzik tınıları duymak, mağaza vitrinlerinde Beethoven'ın yüzünü andıran maketleri görmek, sokaklarda ünlü müzisyenlerle karşılaşmak mümkün. Zira Beethoven Festivali çerçevesinde kentte her gün birkaç klasik müzik konseri düzenleniyor. Bu akşam da Ankara'dan Bonn'a davet edilen Bilkent Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası kentte bir konser verecek. Bonn'daki Beethoven Konser Salonu'nda genç müzisyenler kendilerini dinlemeye gelen klasik müzik severlere eşsiz dakikalar yaşatacak.

Orkestranın Şefi Işın Metin düşüncelerini, “Çok mutluyuz. Beethoven 9. Senfoni'yi seslendireceğiz. Sanıyorum Kampüs Projesi içindeki orkestralar henüz bu eseri seslendirmemişler. Solistlerimiz var. 4 tane solistimiz, üç tanesi Almanya'da eğitim almış Türkler. Bu konserde bir de her sene olduğu gibi bu sene de özel olarak sipariş verilmiş bir eseri seslendireceğiz. O da sevgili dostum Tolga Yayalar'ın, kompositör Tolga Yayalar'ın yeni bir eseri. Onun dışında yine Deutsche Welle'nin bir etkinliği olarak ikinci konser de Berlin'de gerçekleşecek. Berlin'de de Saygın Bir Orman Masalı'nı ve yine Tolga'nın eserini seslendireceğiz" sözleriyle dile getiriyor.

'Müziğin dili evrensel'

Beethoven Festivali Orkestra Kampüsü çerçevesinde 2012 yılında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası geçen yıl ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Senfoni Orkestrası Bonn'a davet edilmişti. Bu yılın konuk orkestrası Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'nın Şefi Işın Metin projenin önemine şu sözlerle dikkat çekiyor: “Bizim yaptığımız bu iş, evrensel bir sanat dili, klasik müzik, yani klaisk ismini verdiğimiz müzik. Dolayısıyla iletişim sağlamamız zor olmuyor, kolay oluyor, mümkün oluyor. Bizler için gelip buraların kültürlerini kısa bir süre için bile olsa yaşamak enteresan oluyor. Ev sahiplerimiz ve konsere gelen dinleyiciler, izleyiciler için de Türkiye'nin kültür zenginliğinin bir parçasını sergilemiş, göstermiş oluyoruz. Üstünde yaşadığımız toprakların bütün kültürünün bir kısmını da buraya getirmiş oluyoruz, bilerek ya da bilmeyerek. O paylaşımı sağlamak da bence güzel oluyor.”

'Önemi büyük'

Festivali takip eden gazeteci Şefik Kahramankaptan da projenin müstesna niteliğine dikkat çekerken, bunun Türk müzisyenler açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. "İki açıdan buna önem veriyorum" diyen Kahramankaptan, "Bir tanesi Almanya'daki dinleyicinin Türkiye'deki öğrenci düzeyindeki bir orkestranın varlığını, yeteneklerini, müzikal kapasitesini görmesi sağlanmış oluyor. Türk şefler, Türk solistler burada tanınmış oluyor. Diğer yandan da iki ülke arasındaki kültürel ilişkinin böyle olumlu, tek tek katılanlara katkı sağlayan, onların gelişimlerine yardımcı olan projelerle ortaya çıkılmış olması çok önemli" şeklinde konuşuyor.

Gelecek yıl konuk ülke Çin

Ünlü besteci Ludwig Van Beethoven anısına doğduğu kent olan Bonn'da her yıl Beethoven Festivali düzenleniyor. Festivalin dünyanın her yanından gençlik orkestralarının ağırlandığı Orkestra Kampüsü bölümünde ise son 3 yıldır özel bir işbirliği çerçevesinde Türkiye'den gençlik orkestraları Almanya'ya davet edildi. Türkiye ile bu işbirliği Bilkent Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın bugün Bonn'da ve iki gün sonra da Berlin'de vereceği konserle sona erecek. Orkestra Kampüsü ise gelecek yıl Çin ile yoluna devam edecek.