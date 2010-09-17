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Yaşam

Bilkent ve ODTÜ, en iyi 200 arasına girdi

İngiliz basın kuruluşu The Times’ın 2004 yılından bu yana sürdürdüğü dünyanın en iyi 200 üniversitesi sıralamasına Türkiye’den iki üniversite girdi.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - İngiliz basın kuruluşu The Times’ın 2004 yılından bu yana sürdürdüğü dünyanın en iyi 200 üniversitesi sıralamasına Türkiye’den iki üniversite girdi. Bilkent 112’nci, ODTÜ ise 183’üncü sırada yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitesi olarak ilk sırada Harvard bulunuyor.


2004 yılından bu yana dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan The Times, 2010’un en iyi 200 üniversitesini belirledi. “Times Higher Education The World University Rankings Top 200” başlığıyla dün yayımlanan listede, Türkiye’den iki üniversite Bilkent ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yer aldı.


The Times’ın sıralamayı yaparken kullandığı veriler, bu yıl “Thomson Reuters” tarafından derlendi ve dünya çapında 50 eğitimuzmanı tarafından incelendi. Üniversitelerle ilgili bu sıralama hazırlanırken 5 ana kriter kullanıldı, ancak 13 ayrı gösterge bu kriterlerin alt başlıkları altında değerlendirildi. Örneğin öğretim üyelerininmaaşları, öğrencimemnuniyeti, doktora öğrencisinin lisans öğrencisine oranı gibi göstergeler, eğitimana kriteri adı altında değerlendirildi.



En iyisi Harvard

The Times’ın yaptığı sıralamada dünyanın en iyi üniversitesi olarak ilk sırada Harvard yer aldı. İlk 10 sıraya ABD’den 7, İngiltere’den Oxford, Cambridge ve İmperial College London olmak üzere 3 kurumyerleşti. Türkiye’nin iki üniversiteyle yer aldığı listede Bilkent 112’nci, ODTÜ 183’üncü sırada bulunuyor.



Hangi kriterlere göre seçildiler?

En iyi üniversitelerin seçiminde kullanılan kriterler ve etki oranları şöyle:
* Eğitim-öğrenim ortamı: Yüzde 30
*Bilimsel atıf ve araştırmaların etkisi: Yüzde 32.5
*Araştırma faaliyetlerinin hacmi, geliri ve tanınırlığı: Yüzde 30
*Uluslararası profilÖğretim üyesi ve öğrenci: Yüzde 5
*Sanayi gelirleri ve bilgi aktarımı: Yüzde 2.5



 

Dünyanın en iyi 10 üniversitesi

1-Harvard-ABD
2-California Institute of Technology-ABD
3-Massachusetts Institute of Technology (MIT)-ABD
4-Stanford-ABD
5-Princeton-ABD
6-Cambridge-İngiltere
7-Oxford-İngiltere
8-California Berkeley-ABD
9-Imperial College-İngiltere
10-Yale-ABD

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