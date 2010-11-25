Bilkent ve ODTÜ dünyanın en iyi 200 okulu arasında

T24- İngiliz The Times gazetesince yayımlanan 2010 "Dünyanın en iyi 200 üniversitesi" listesinde Bilkent 112., ODTÜ ise 183. oldu

Times’ta yayımlanan 2010 "Dünyanın en iyi 200 üniversitesi" listesinin başında 96.1 puan ile ABD’deki Harvard Üniversitesi yer alıyor. Harvard’dan sonra 96 puan ile California Teknoloji Enstitüsü ve 95.6 puan ile Massachussets Teknoloji Enstitüsü geliyor.



Dünyanın en iyi 10 üniversitesi sıralamasında 94.3 puan ile Standfor 4’üncü, 94.2 puan ile Princeton 5’inci, 91.1 puan ile California Berkeley 8’inci ve 89.5 puan ile Yale ise 10’uncu sırada yer alıyor.



İngiltere’nin en prestijli okulları Orforx ve Cambridge üniversiteleri de ilk 10 arasınada. İki üniversite 91.2 puan ile 6’ncı sırayı paylaştı. Londra’daki Imperial College ise, 90.6 puan ile 9’uncu sırada bulunuyor.



Türkiye’den 2 üniversite



Listeye Türkiye’den ise sadece iki üniversite girebildi. Ankara’daki Bilkent Üniversitesi, 55.4 puan ile 112’nci olurken Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) de 47.7 puan ile 183’ncü oldu.



Dünyanın en iyi 20 üniversitesi arasına, ABD’den 16 ve İngiltere’den 3, İsviçre ve Kanada’dan birer üniversitesi girebildi.



Uzak Doğu’dan da var



En iyi 50 üniversite arasında Uzak Doğu’dan üniversiteler de seçildi. Hong Kong Üniversitesi 79.2 puan ile 21’inci oldu. En iyi 50 üniversite arasına Çin’den iki üniversitenin girmesi de dikkat çekti. Pekin Üniversitesi 70.7 puan ile 37’inci, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de, 66 puan ile 49. oldu.







