Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 4 öğretim üyesi, giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle istifa etti

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim üyeleri Cem Emüler, Özlem Ersönmez, İlham Yazar, Meltem Keskin, Tiyatro Bölümü giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle istifa etti. İstifa gerekçesini “Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü giriş sınavları Haziran ayında çok değerli bir jüri tarafından dört gün boyunca yapılmış; sekiz öğrenci bölüme kabul edilmiş; YGS'den baraj puanı almaları halinde bölüme resmi kayıt yaptırabilecekleri hem kendilerine, hem de bütün bölüme sözlü olarak duyurulmuştu. Ancak, sınavın ardından, bölüm başkanı keyfî bir kararla jürinin ilan ettiği listeyi değiştirmiş, listeye iki yeni isim eklemiş ve bu adayları okula kabul ettiğini ilan etmiştir” sözleriyle açıklayan Cem Emüler konuya ilişkin açıklamasında “Giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız” ifadesini kullandı.

İstifaların ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunları ve öğrencileri de bir açıklama yaparak hocalarına destek verdi.

Cem Emüler’in Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili arkadaşlarım, öğrencilerim, meslektaşlarım. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü giriş sınavları Haziran ayında çok değerli bir jüri tarafından dört gün boyunca yapılmış; sekiz öğrenci bölüme kabul edilmiş; YGS'den baraj puanı almaları halinde bölüme resmi kayıt yaptırabilecekleri hem kendilerine, hem de bütün bölüme sözlü olarak duyurulmuştu. Ancak, sınavın ardından, bölüm başkanı keyfî bir kararla jürinin ilan ettiği listeyi değiştirmiş, listeye iki yeni isim eklemiş ve bu adayları okula kabul ettiğini ilan etmiştir. Sanat okulları eğitim kadrosunda yer alan isimlerin niteliği ve öğrencilerin seviyesi ile değer kazanır. Bunu sağlayan en önemli faktörlerden biri giriş sınavlarının özenli, yetkin ve şaibeden uzak bir şekilde yapılmasıdır. Bilkent Üniversitesi gerçekten çok değerli bir kurumdur ve sanat bölümlerine verdiği destek ile tanınmaktadır. Bilkent Tiyatro Bölümü de, bu güne kadar, hepimizin ortak çabasıyla Türkiye'nin en nitelikli eğitim veren kurumlarından biri olmuştur. Ne var ki, Bilkent gibi güzide bir kurumun titizliğine yakışmayan bu anlaşılmaz tutum, tiyatro bölümünde ders veren bütün meslek dersi hocalarını bir karar vermeye zorlamıştır. Aynı zamanda giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız. Bilgilerinize.”

Öğrencilerden hocalarına destek

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunları ve öğrencileri tarafından yapılan açıklama şöyle:

Cem Emüler kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Tiyatro Bölümü’nden 1987’de mezun olmuştur. Tiyatro eğitimciliği ve yönetmenlik üzerine yüksek lisans derecesini aynı üniversiteden 1990’da almıştır. Yaratıcı drama ve drama yoluyla gelişim konularında çalışmalar yapmış, ABD ve Almanya’da çeşitli eğitim kurumlarında oyunculuk dersleri vermiştir. Devlet Tiyatroları’nın yönetmen kadrosunda görev yapan Emüler, birçok oyunda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmış, ayrıca televizyon yapımlarında rol almıştır. İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Yanık adlı oyunla Sanat Kurumu 2011-2012 Tiyatro Ödülleri’nde en iyi yönetmen ödülüne değer görülmüştür.

Özlem Ersönmez kimdir?

Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi Özlem Ersönmez, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur (1985). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı’nca ödüle değer görülmüş olan Ersönmez, ses ve konuşma derslerini vermektedir.

İlham Yazar kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan 1989’da mezun olan İlham Yazar, Devlet Tiyatrosu sanatçısı kimliğiyle birçok oyunda yönetmen ve aktör olarak görev yapmıştır. Oyunculuk dersleri vermektedir. Yönettiği oyunlardan Japon Kuklası ile 2007-2008 Sanat Kurumu Övgüye Değer Yönetmen Ödülü, Mojo ile 2010 Sanat Kurumu En İyi Yönetmen Ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.

Meltem Keskin kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nı 1986’da bitiren Meltem Keskin Bayur, Devlet Tiyatroları sanatçısıdır. Polonya Andersen Tiyatrosu (Kibritçi Kız) Onur Ödülü sahibidir. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Sırça Kümes oyunuyla Sanat Kurumu 2011-2012 Tiyatro Ödülleri’nde yılın en iyi kadın oyuncusu ve 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde yılın en başarılı kadın oyuncusu ödüllerini kazanan Bayur, oyunculuk dersleri vermektedir.