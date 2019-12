-BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI, BM İÇİN SAHNE ALACAK ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ekimde müzikseverlerle buluşacak. Bilkent Konser Salonu'nda saat 20.00'deki konserde, orkestrayı Gürer Aykal yönetecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Çoksesli Korosu'nun da eşlik edeceği orkestra, Adnan Saygun'un ''Yunus Emre Oratoryosu, Op. 26''yı yorumlayacak. BSO, 26 Ekim Salı günü de Chopin'in doğumunun 200. yılı anısına sahne alacak. Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın düzenlediği, Rüştü Asyalı'nın yönetip yorumladığı ''Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan 'Onbir Tablo'' adlı oyunu 26 Ekimde dünya prömiyeri yapacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 9 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi, 6 eserle sahne alacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', yarın, 24 ve 26 Ekimde izleyiciyle buluşacak. Dekor tasarımını Murat Gülmez'in, giysi tasarımını Hale Eren'in yaptığı eserin ışık düzeni Yakup Çartık'a ait. Oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney, Ersin Ayhan, başlıca rolleri paylaşıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Barış Eren'in yazıp yönettiği ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'', yarın, 23, 26 ve 27 Ekimde sahnelenecek. Oyunun dekoru Sinan Yardımedici'ye, kostümü Günnur Orhon'a, ışığı Zeynel Işık'a ait. Oyunda, Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak, Ferahnur Barut, Eray Eserol, Adnan Erbaş, Mahmut Işık rol alıyor. AKÜN SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'' yarın, 23 ve 24 Ekimde temsil verecek. Dekor ve kostümü Hakan Dündar'a, ışığı Yakup Çartık'a, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın düzenlediği, Rüştü Asyalı'nın yönetip yorumladığı ''Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan 'Onbir Tablo'' adlı oyunu, 26 Ekimde dünya prömiyeri yapacak. Dekor ve kostüm tasarımı Hakan Dündar'a, ışık tasarımı Ersen Tunççekiç'e, müziği Cem İdiz'e ait oyunda, Rüştü Asyalı ve Cem İdiz rol alıyor. Oyun, 27 Ekimde de izleyiciyle buluşacak. ALTINDAĞ TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'' hafta boyunca sahne alacak. Dekor tasarımını Ceren Karahan'ın, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. STÜDYO SAHNE: Devlet Tiyatrolarında ilk kez prömiyer yapan ''Moskova-Petuşki Yolun Sonu'' adlı oyun, yarın, 24 ve 26 Ekimde sahnelenecek. Venedict Yerofeev'in yazdığı Umut Toprak'ın yönettiği oyunda, Murat Çidamlı, Tolga Tecer, Suat Karausta rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ali Cem Köroğlu'na, ışık tasarımı Osman Uzgören, müzik düzeni Tolga Tecer ve Fırat Akarcalı'ya ait. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'' 23 ve 27 Ekimde sahnelenecek. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Esra Selah'a, ışığı Kazım Öztürk'e, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz başlıca rolleri paylaşıyor. ÇAYYOLU CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Larry Gelbart ve Bert Shevelove'nin yazdığı, Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal oyun yarın prömiyer yapacak. Oyun, 23 ve 24 Ekimde izlenebilecek. Yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu'nun yaptığı, dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostümü Sevgi Türkay'a, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait oyunda, N. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopçu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu, Doğukan Özman, Aylin Dinç, Can Atak ve Elif Çelikcan başlıca rollerde bulunuyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Modern dünyanın kadın-erkek ilişkilerini masaya yatıran ve özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, 19 Ekimde seyirciyle buluşacak. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekor tasarımını Işın Mumcu, giysi tasarımını Sevgi Türkay yaptı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Miraç Elligram oynuyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Gicomo Puccini'nin üstün ilham ve kompozisyon kabiliyetini gösterdiği ''Tosca'' operası, 23 Ekimde seyirciyle buluşacak. Eserin başrollerinde sayısız temsilde başrol alması nedeni ile adı ''Tosca Kraliçesi''ne çıkan Reyhan Görbil, performansıyla büyüleyecek. Tosca Operası'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tullıo Gaglıardo Varas, Alessandro Cedrone yönetecek. 2009-2010 sezonunun en iddialı eserlerinden olan ve sergilendiği aylarda kapalı gişe oynayan G. Verdi'nin müziğiyle taçlandırdığı, Yekta Kara'nın rejisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşan 'Macbeth' operası 27 Ekim Çarşamba günü sahnelenecek. ''Üç Silahşörler'' adlı bale yapıtı, 28 Ekim Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Birim Dans Tiyatrosu'nun ''Çakırcalı Efe'' adlı yapıtı, 25 Ekim Pazartesi günü seyirciyle buluşacak. ÇAYYOLU CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısını ve Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, 26 Ekim Perşembe günü özel temsil verecek. Osmanlı Usul Müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor. OPERET SAHNESİ: Müzikli oyun ''Seslerle Anadolu'' 26 Ekim Salı günü sahne alacak. LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Mutlu Prens'' adlı müzikal öykü, 24 Ekimde küçük izleyiciyle beraber olacak. -KONSER- BİLKENT KONSER SALONU: Bilkent Senfoni Orkestrası, Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de konser verecek. Gürer Aykal'ın yöneteceği orkestraya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Çoksesli Korosu da eşlik edecek. Konserde, Adnan Saygun'un ''Yunus Emre Oratoryosu, Op. 26'' yorumlanacak. Orkestra, 26 Ekim Salı günü de Chopin'in doğumunun 200. yılı anısına sahne alacak. -BEYAZ PERDEDE 5 YENİ YAPIM- Başkent sinemalarında bu hafta 5 yeni yapım, seyirciyle buluşacak. Popüler sosyal iletişim ağı Facebook'un öyküsünü konu alan ''Sosyal Ağ'' adlı film yarın sinemalarda. Yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği filmin senaryosu Aaron Sorkin'in imzasını taşıyor. Ben Mezrich'in kitabından sinemaya uyarlanan filmde, Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg'i Jesse Eisenberg canlandırıyor. Yerli yapım ''Okul-Hayal Bile Etme'' ile başrolünü Sophie Marceau'nun üstlendiği ''Aşka Fırsat Ver'' gösterime girecek. Tarihi aksiyon filmi ''Son Savaşçı'' ile korku filmi ''Paranormal Activity 2'', haftanın diğer yeni yapımları olacak. Hafta boyunca seyirciyle buluşacak filmler şöyle: ARMADA: ''Paranormal Activity 2'', ''Son Savaşçı'', ''Başlangıç'', ''Red'', ''Sosyal Ağ'', ''Aşkın İkinci Yarısı'', ''Okul-Hayal Bile Etme'', ''Mahpeyker: Kösem Sultan'', ''Tinker Bell ve Peri Kurtaran'', ''Aşka Fırsat Ver'', ''Sammy'nin Maceraları'', ''Avatar''. METROPOL: ''Paranormal Activity 2'', ''Red'', ''Mahpeyker: Kösem Sultan'', ''Ye, Dua Et, Sev'', ''Sosyal Ağ'', ''Sammy'nin Maceraları'', ''Aşka Fırsat Ver''. OPTİMUM: ''Sammy'nin Maceraları'', ''Avatar'', ''Paranormal Activity 2'', ''Şantaj'', ''Toprak Altında'', ''Mahpeyker: Kösem Sultan'', ''Aşkın İkinci Yarısı'', ''Şeytan'', ''Red''. KIZILAY BÜYÜLÜ FENER: ''Paranormal Activity 2'', ''Sosyal Ağ'', ''Satılık Ruh'', ''Avatar'', ''Red'', ''Cehennem'', ''Ayla'', ''Aşka Fırsat Ver'', ''Son Savaşçı'', ''Aşkın İkinci Yarısı'', ''Şantaj'', ''Çoğunluk''. BAHÇELİEVLER BÜYÜLÜ FENER: ''Aşkın İkinci Yarısı'', ''Ye, Dua Et, Sev'', ''Red'', ''Aşka FIrsat Ver'', ''Ejderha Dövmeli Kız'', ''Mahpeyker: Kösem Sultan''. -SERGİ- ATLAS SANAT GALERİSİ: Lütfi Özden'in ''Tecrit'' adlı resim sergisi, 3 Aralıka kadar açık kalacak. AYSEL GÖZÜBÜYÜK SANATEVİ: Aysel Gözübüyük'ün eserleri, 25 Ekime kadar galeride görülebilir. ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ: ''Berlin-Ankara/İstanbul/İzmir/Trabzon'' konulu mimari sergi, 9 Kasıma kadar ziyarete açık olacak. DOKU SANAT GALERİSİ: Kamil Aslanger'in resim sergisi, 25 Ekime kadar devam edecek. ELELE SANAT GALERİSİ: Meral Öztürk'ün seramik sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık olacak. GRUP SANAT GALERİSİ: Filinta Önal'ın heykel sergisi, 11 Kasıma değin gezilebilir. GALERİ SOYUT: Mehmet Alagöz'ün resim sergisi, 28 Ekime kadar sanatseverlerle birlikte olacak. GALERİ KARA: Geçtiğimiz yıl, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde, 29 Ekimde ziyarete açılan ve 28 Mart 2010 tarihine kadar İstanbulluların beğeniyle izledikleri ''Ankara: Kara Kalpaklı Kent 1923-1938'' sergisi, Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde açıldı. Sergi, 15 Kasıma kadar açık kalacak. GALERİ NEV: Rasih Nuri İleri'nin ''İleri Koleksiyonundan Bir Seçki'' adlı sergisi, 2 Kasıma kadar ziyaret edilebilir. İLHAN SANATEVİ: Özlem Alp'in exlibris sergisi, 12 Kasıma kadar izlenime sunulacak. SANDANS SANAT GALERİSİ: Fatih Kızılcan'ın resim sergisi, 10 Kasıma kadar ziyaret edilebilecek. SİYAH BEYAZ SANAT GALERİSİ: Bedri Baykam, dışa vurumculuğun Van Gogh ve Gauguin'le birlikte en önemli öncülerinden kabul edilen ünlü Norveçli sanatçı Edward Munch anısına, 13 adet 4-D yapıt gerçekleştirdi. ''Bedri Baykam 'Edvard Munch'a Saygı'' adlı sergi, 3 Kasıma kadar açık kalacak. SEVGİ SANAT GALERİSİ: Ömer Muz'un resim sergisi, 12 Kasıma kadar Başkentli sanatseverlerle birlikte olacak. TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ SERGİ SALONU: Zuhal Yılmaz'ın yağlıboya resim sergisi, 31 Ekime kadar gezilebilecek.