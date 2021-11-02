'Bilişsel davranışçı terapinin babası' Dr. Beck, 100 yaşında hayatını kaybetti

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'Bilişsel davranışçı terapinin babası' diye anılan ABD'li psikiyatrist Aaron Beck, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Beck'in çalışmaları depresyon ve diğer psikolojik bozuklukların teşhis ve tedavisinde devrimsel bir rol oynadı.

Beck Bilişsel Davranışçı Terapi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 100 yaşındaki psikiyatristin pazartesi günü ABD'nin Philadelphia kentindeki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Enstitünün kurucularından Beck'in kızı Dr. Judith Beck, ''Babam hayatını başkalarına yardım etmeye adamış inanılmaz bir insandı. Birkaç jenerasyon boyunca öğrencilere ve araştırmacılara ilham verdi'' diye konuştu.

Hayatı boyunca 17 kitabın yazılmasına katkı sağlayan ve 500'den fazla makale yaymlayan Beck, alanında birçok prestijli ödüle de layık görülmüştü.