'Bilişim uzmanı mahkememiz yok'

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, erişimi engellenen internet siteleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Video paylaşım sitesi YouTube ve Blogger'ın kapatılmasının hatırlatılması üzerine Bakan Yıldırım, Bakanlık olarak internetten toplumun olumsuz etkilenmemesi için hassasiyet göstermek zorunda olduklarını söyledi.Bakan Yıldırım, Atatürk'e hakaret videosunun kaldırılmadan video sitesinin açılmayacağını ifade etti. Bilgi iletişim alanını düzenleyen ihtisaslaşmış mahkemelerin bulunmadığını dile getiren Bakan Yıldırım, "Zamanla bu konuda ihtisaslaşmış mahkemelerimiz de olacak." dedi.Mobil Denetim Aracı'nın basına tanıtımı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, internet dünyası ve cezai müeyyideler konusunda daha önce yasal altyapı olmadığını söyledi. Bu konuda bir keyfilik olduğunu hatırlatan Bakan, "Bunu önlemek için Atatürk'e hakaret başta olmak üzere ağırlıklı olarak sanal ortamda şans topları, kumar oynatmak, çocukların ve gençlerin cinsel istismarı konularla sınırlı olmak üzere bir yasa çıkarıldı. Bu yasayla tanımlanan suçlar, tamamen Türk Ceza Kanunu'nda da fiziki ortamda da suç olan hususlardır. Yeni bir suç tanımı yok." diye konuştu.Çıkarılan internet güvenliği ile ilgili yasanın sanal ortamda işlenmesi mümkün olan suçları kapsadığına işaret eden Yıldırım, Atatürk'e hakaret suçunun ise ayrı kanunla düzenlendiği bilgisini verdi.Söz konusu suçun da yeni düzenlemeye dahil edildiğini kaydeden Yıldırım, "YouTube'un kapanmasına sebep sitenin başındakilerin gerekli hassasiyeti göstermemeleridir. Bu videoyu kaldırmamakta ısrar etmeleridir. Onun sebebi budur. Kaldırılmadan hiçbir şekilde açılmaz. Yasalar çok açık." dedi.Bilgi iletişim alanını düzenleyen ihtisaslaşmış mahkemelerin olmadığını dile getiren Bakan Yıldırım, "Zamanla bu konuda ihtisaslaşmış mahkemelerimiz de olacak. Hangi sitedeki hangi eylem suç ise mücadele onunla sınırlı kalacaktır. Bu alanda yeterli ihtisaslaşmanın olmamasından kaynaklanan bir aksaklıktır, bunun da zamanla giderileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.