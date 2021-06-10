Bilişim Sanayicileri Derneği: Pandemide e-ticaret harcamaları yüzde 45 arttı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan “ TÜBİSAD Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 Raporu, Türkiye E-Ticaret Ekosistemine Bakış” başlıklı araştırmasını yayımladı.

Sektör bileşenleri yapılan görüşmeler ve 1.500 tüketicinin görüşlerine dayanılarak oluşturulan rapora göre Türkiye 2020'de olgun e-ticaret pazarları arasına girdi. Covid-19 salgınıyla birlikte e-ticaret harcamaları yüzde 45 oranında arttı.

Bununla birlikte 2015'ten bu yana da e-ticarete yönelen işletmelerin sayısında yüzde 42 artış kaydedildi.

Rapora göre Türkiye'de internet kullanan her beş kişiden dördünün e-ticareti deneyimlediği söylendi.

Salgın sürecinde farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketicilerin yanı sıra KOBİ ve girişimler de ilk kez e-ticaret deneyimini yaşarken, tüketici beklentilerindeki değişim ile farklı kategori ve ürün segmentlerine doğru yönelim hızla artıyor.

2020'de 226 milyar TL E-ticaret harcaması

Raporda yer alan verilere göre 2019'da 3,4 trilyon dolar tutarında olan küresel e-ticaret hacmi, 2020 yılında yüzde 26 büyüme kaydederek, 4,3 trilyon dolara ulaştı.

2021 yılında küresel e-ticaret hacminin yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de ise e-ticaret harcamaları 2020 yılında 226 milyar TL oldu. Yurtiçi satıcıların e-ticaret hacmi de 216 milyara yükseldi.

Türkiye'nin covid-19 etkisiyle hızla büyüyen bu küresel pazar içerisinde e-ticaretin GSYH'ye oranının yüzde 4,5'e ulaşması ile birlikte 2020 yılında olgun pazarlar arasına girdi.

E-ticaret harcamalarının yerli hane halkı nihai tüketim harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Uygun fiyat en önemli etken

Araştırmaya göre e-ticaret kullanıcılarının yüzde 51'i e-ticareti tercih etmelerinin sebebi olarak uygun fiyatlar olduğunu belirtti.

Tüketiciler en yaygın olarak ise yüzde 85'le giyim ürünlerini satın aldığını ifade etti.

Ayrıca tüketicilerin yarısı pandemi döneminde dijital içerik kullanımlarının arttığını dile getirdi.

İşletmelerin yüzde 65'i internet satış paylarını arttırdı

2015'ten bu yana e-ticarete katılan işletmeler yüzde 42 artarken, geçtiğimiz yıl toplam satışları içerisindeki internet satış payının arttığını belirten işletmeler oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

İşletmelerin yüzde 22'si ise internet satışları için ek istihdam yarattı.

Diğer önemli veriler ise şöyle;

Yerel işletmelerden yapılan e-ticaret harcaması 216 milyar TL'ye ulaştı.

E-ticaret toplam istihdama 1,9 milyon çalışanla katkı sağladı.

E-ticaret destekli istihdamın Türkiye istihdamına oranı yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.

Ayrıca raporda e-ticaretin lojistik sektörüne yaptığı katkıda yer aldı. Buna göre e-ticaret satışlarında yaşanan artışla 2020'de lojistik sektörü içerisindeki tüm gönderilerin yüzde 60'ını e-ticaret gönderileri oluşturdu.

Kargo sektöründe ise 2020'de yüzde 65 istihdam artışı yaşandı.









