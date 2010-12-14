Bilişim öğretmenlerinden MEB'nın plansız uygulamalarına tepki

T24 - Bilişim teknolojisi öğretmenleri 15 gün içinde 5000'den fazla imza ve ve 250.000 ziyaretçi topladı. Öğretmenlerin yayınladığı bildiri şöyle:





Yaz tatili döneminde forum siteleri ve web platformlarına düşen haberlerde 'Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri', Milli Eğitim Bakanlığı'nın dayatmacı bir yaklaşımla 'Bilişim Eğitimini' okullardan günden güne kaldırmasına yönelik, sessiz ve yanlış uygulamalarından şikayetçi olduklarını bildirmişti.



Abbas Güçlü gibi birçok eğitimci yazarın, Türkiye’de memur kesimini temsil eden KamuPortalıMemurlar.net’in, İstanbul’da CEBİT Bilişim Fuarında düzenlenen BT Öğretmenleri Çalıştayı'nın ve sayısız haber portalına düşen binlerce şikayet sonrasındaki çağrıların hiçbiri yerine ulaşmamış olacak ki Milli Eğitim Bakanlığı bu haftasonu duyurduğu "Fatih Projesini", en büyük desteği sağlayacak olan Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerini yanına almadan hayata geçirmeye çalışıyor.



'Çocuklarımız gelecek yıl daha da korumasız olacaklar'



Bilişim teknolojileri dersinin yıldan yıla azaltılması ve 2011’den itibaren 4 ve 5. sınıflarda okutulmayacak olmasıyla birlikte okullarda bilişim eğitimi alması gereken en önemli kitle yani minikler, bilgisayar ve interneti öğretmenlerinin verdiği eğitim olmadan, bilinçsiz bir şekilde kullanmak zorunda kalacak ya da internet kafelerin olumsuz şartlarıyla tanışacak. Bu gelişmelerle birlikte Eylül ayında harekete geçen Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri ortak bir tepki hareketine imza atıyor!



Hareketin adı 'Bilişimde Gelecek Var'



'Bilişim ne değildir?'



'Bilişim' kavramının, halk arasında zannedildiği gibi Sosyal Paylaşım sitelerinde gezinmek, ofis programlarını kullanabilmek ya da bilgisayarı iş görecek kadar kullanabilmek olarak anlaşılmaması gerektiğini savunan öğretmenler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, internet oluşumları, gerçek kişi ve kurumların da desteğini alacakları farklı uygulamalar içeren büyük bir harekete girişmiş durumdalar.



Çocukların okumaya başladığı dönemlerin çok öncesinde bilişim dünyasına adım attığını, eğitim görmeden bilgisayarda yapılan bazı davranışların aslında hata olduğunu eğitim görene kadar bilmediklerini ve bu hataları da zamanla bilgisayar dünyasının zararsız alışkanlıkları olarak öğrendiklerini belirten öğretmenler, bilişim eğitimi almayan bir toplumun istihdamdan, toplumsal ilişkilere kadar birçok konuda zarar göreceğini savunuyor ve böyle bir hareketin şart olduğunu savunuyorlar.

Bilişim eğitiminin seyrettiği olumsuz süreç için hazırlanan bildiriden dikkat çeken bazı maddeler:



Bildiride, bilişim çağında seçmeli bir ders olarak okutulan bilişim dersiyle ilgili sıkıntılardan bilişim teknolojisi ve formatör öğretmenlerin tüm güne yayılmış mesai saatlerine, bu öğretmenlerin istismar edilen özel yaşamlarından, bilişim alanındaki istihdama kadar birçok konu dikkatle ve ayrıntılı olarak ele alınıyor. İşte bazı notlar:



- Bilişim kavramı yıllar geçmesine rağmen Toplumumuz tarafından anlaşılmadığı ve Bilinçli olarak kullanılmadığı için İlköğretim düzeyindeki Bilişim Eğitimi yoğunlaştırılmalı ve Zorunlu ders olarak 2 saat okutulmalı.



- Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerini bir Teknik Görevli gibi gören ve bu Öğretmenlerin Özel yaşantısını istismar eden Eğitimci ve İdareciler için Milli Eğitim Bakanlığı en kısa zamanda bir Genelge yayınlamalı ve bu Öğretmenlerin mesailerinin okuldaki Bilişim Eğitimi ve Bilişim Faaliyetleri doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurgulamalıdır.



- Bilişim Teknolojisi Sınıflarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için okullarda görevlendirilen Formatör öğretmenler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin inisiyatifiyle değil Bakanlığın emir ve istekleri doğrultusunda çalışmalıdır.



- Gerek Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri gerekse Formatör öğretmenlerin bağlı olarak çalışacakları,Görev tanımlarının açıkça belirtildiği Resmi bir Mevzuat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en kısa sürede hazırlanmalı, saat 7:30 ile 17:00 arasını kapsayan yoğun mesai saatleri kabul edilebilir bir düzeye çekilmelidir.



- Yetişen nesil için en büyük istihdam alanlarından birisi olan Bilişim Sektörünün iyi tanıtılması için Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Planlı ve Programlı Rehberlik çalışmalarıyla, hazırlayacağı Görsel araçlarla destek sağlamalıdır. Bilişim Sektöründeki İş adamları ile Mesleki Eğitim Kurumları ve Yüksek Öğretim Kurumu işbirliğine yeni bir boyut kazandırılmalıdır.