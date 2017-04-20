Bilişim devleri Trump'a karşı

Facebook, Google, Microsoft gibi bilişim devlerinin de aralarında bulunduğu ABD'deki toplam 162 şirket, Trump'ın ABD'ye girişleri engellemek için çıkarttığı kararnameye Virginia eyaletindeki temyiz mahkemesi nezdinde itirazda bulundu. Şirketler itiraz dilekçesinde Trump'ın yasaklama kararnamesi ile "Amerikan firmalarının önemli ölçüde zarar göreceği" uyarısında bulundular.

Virginia'daki mahkemeye itiraz dilekçesini toplam 162 şirket imzaladı. Bunlar arasında Intel, Hewlett Packerd, Amazon ve Ebay gibi teknoloji ve lojistik devleri, Netflix, SpaceX ve Tesla gibi şirketler de bulunuyor. Protesto dilekçesine start up şirketlerinden Airbnb, Snap ve Uber de imza attılar. Amerikan teknoloji şirketleri Trump’ın ilk göç kararnamesine karşı geçen Şubat ayında görüş bildirmişlerdi.

'Göçmenler ABD'ne büyük katkıda bulunuyor'

Şirketler söz konusu kararnamenin nitelikli iş gücünün istihdamına ve ABD ekonomisinin rekabet yeteneğine zarar vereceğine de dikkat çektiler. Ayrıca bu kararın uluslararası holdinglerin göç konusunda daha ılımlı tavır alan ülkelere yatırım yapmalarına yol açabileceği belirtildi. ABD'nin bir "göç ulusu" olduğuna işaret eden 162 şirket, göçmenlerin ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel yaşamına önemli katkılarda bulunduklarının da altını çizdiler.

Donald Trump'ın ülkeye göçleri düzenleyen ikinci göç kararnamesinde çoğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye giriş yapmasına yasak getiriliyor. Yasağın ilk aşamada 90 gün için geçerli olması öngörülüyor. Vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirilen ülkeler arasında İran, Suriye, Libya, Somali, Sudan ve ve Yemen bulunuyor.

Trump: Gerekirse Yüksek Adalet Divanı'na kadar gideriz

ABD'nin Hawaii eyaletindeki bir federal mahkeme söz konusu kararnameye karşı önce ihtiyati tedbir kararı almış, Mart ayı sonrasında da bu kararın geçerliliğini süresiz uzatmıştı. ABD hükümeti ise bu karara temyiz mahkemesi nezdinde itiraz etmişti. Trump'ın ilk giriş yasağı kararnamesi de başka bir mahkeme tarafından geçersiz sayılarak iptal edilmişti. Trump, gözden geçirilmiş ve yumuşatılmış ikinci göç kararnamesini uygulamaya koyabilmek için gerekirse ülkenin Yüksek Adalet Divanı'na kadar gidileceğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA,GA