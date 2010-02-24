Bilişim, 3G ile ivme kazandı

T24 - Türkiye bilişim sektörünün, ekonomik krize rağmen geçen yıl yüzde 10 büyüdüğü, bunun da toplamda 21 milyar avroluk bir pazara işaret ettiği belirtildi.





3G teknolojisinin sunduğu olanaklar sayesinde ivme kazanan ve 2010 yılından daha çok umutlu olan sektörde, bu yıl yüzde 30 büyüme bekleniyor.



Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, geçen yıl dünya bilişim sektörünün genel ekonomik krizin de etkisiyle çok önemli bir büyüme göstermediğini söyledi.



2008 yılında dünya bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2 trilyon 362 milyar avro hacme ulaştığını, bu rakamın 2009 yılında 2 trilyon 488 milyar avroya ulaştığını belirten Menteş, ''Pazarın yüzde 60'lık bölümünü iletişim sektörü oluşturuyor. İletişim sektöründe, mobil cihazların kullanımı ve bu cihazların kullanım alanının sürekli olarak genişlemesi, sektörü çok olumlu etkileyen ve yönlendiren bir durumu ortaya çıkarıyor'' dedi.





''Genişbant hizmetleri, önemli bir fırsat''



Türkiye'de ekonomik krizde, bilişim sektöründe önemli bir oranda işten çıkarma olayı yaşanmadığını bildiren Menteş, şunları kaydetti:



''Türkiye bilişim sektörü 2009 yılında yaklaşık yüzde 10 büyüme gerçekleştirdi. Bu, toplamda 21 milyar avroluk bir pazara işaret ediyor. Bu pazarın yaklaşık yüzde 75'lik oranı iletişim teknolojileri alanında ortaya çıktı.



27 milyon internet kullanıcısı ve 6 milyonun üzerinde genişbant erişimi göz önüne alındığında Türkiye'nin, teknolojinin genişlemesi ve yaygınlaşması açısından hala çok önemli bir pazar olduğu rahatlıkla söylenebilir. Genişbant hizmetlerinin sunulmasındaki rekabetin artması ve mobil ağlarda genişbant hizmetlerinin yaygınlaşması ile birlikte diğer sektörlerin de ilgisinin bilişime doğru genişlemesi, bilişim sektörünün gelişmesi için çok önemli bir fırsatı beraberinde getiriyor.''





''Sektör yüzde 30 büyüyebilir"



Türk halkının 3G ile tanışmasının çok geç olduğunu ifade eden Menteş, şöyle konuştu:



''Biz 3G yatırımlarını yaparken, bazı Avrupa ülkeleri bir sonraki nesil LTE altyapısını kurdular ve bölgesel uygulamalara başladılar bile. Yine de 3G mobil iletişime önemli bir ivme kazandırdı. Sunduğu olanaklar sayesinde farklı sektörlerin bilişime yakınlaşması mümkün hale geldi. Bunun ilk etkilerini yayıncılık alanında görmeye başladık bile. Tahminimiz, Türkiye'nin 3G olgunlaşmasını pek çok ülkeye oranla daha hızlı tamamlayacağı ve yeni teknolojilere doğru çok çabuk yakınsayacağı yönündedir.''



2009 yılının özellikle bilişim kullanıcılarının mevcut yatırımlarını gözden geçirdikleri ve iyileştirmeler yaptıkları, aynı zamanda da olası teknolojileri çok daha geniş ve derinlemesine inceleme fırsatı buldukları bir yıl olduğunu anlatan Menteş, ''2010 yılında sektör, 2009 yılına göre yaklaşık yüzde 30 büyüme gösterebilir. Tabii bu rakam genel ekonomik göstergelere ve ülkesel politika ve sosyal gelişimlere bağlı olarak değerlendirilmelidir'' dedi.





''2023 hedefi: bilişimde bölgesel güç olmak''



Kamunun e-dönüşüm alanında son birkaç yılda çok önemli adımlar attığını ve bu konuda daha atılması gereken çok adım, ilerlenmesi gereken uzun bir yol olduğunu ifade eden Menteş, 2010 yılında politik alanda önemli gelişmeler olmazsa kamu bilişim yatırımlarının geçen yıla oranla önemli şekilde artacağını düşündüklerini kaydetti.



Turhan Menteş, Türkiye'nin bilişim alanında önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:



''2023 için bilişim sektörünün hedefi Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarında en büyük hizmet sağlayıcı ve yazılım geliştirici şirketlerine sahip olmak olmalıdır. Mevcut eleman yapısı ve gücü, özellikle esnek çözümler gerektiren farklı alanlarda rahatlıkla rekabet edebilir ve bu rekabete çok kısa süre içerisinde başlayabilirsek bölgenin etkin gücü haline gelmemiz son derece kolaylaşır. Vizelerin kalkması, politik ve sosyal yakınlaşmaların artıyor olması gibi bölgesel sosyal ve politik gelişmeler de bu tür çalışmaların önünü açacak şekilde değerlendirilebilir.''







