Bilirkişi zırhlı aracın ezdiği Efe'nin babasını ‘asli kusurlu' buldu

Zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Efe Tektekin'in ölümünden 3 yıl sonra trafik bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde ikinci kez keşif yapıldı. Hazırlanan raporda ise Efe’nin babası Ahmet Tektekin “Efe’yi gözetmediği” gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

11 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde fırına ekmek almaya giderken Efe Taştekin'e çarparak ölümüne sebebiyet veren zırhlı aracın şoförü polis memuru İ.A. ise "tali kusurlu" sayıldı.

Baba Ahmet Taştekin "asli kusurlu" bulunduğu rapora itiraz etmeye hazırlanıyor.

İlk bilirkişi raporunda Efe "kusurlu" bulundu

Efe Tektekin'in ölümünün ardından zırhlı araç sürücüsü İ.A. “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu. Olayla ilgili hazırlanan ilk Trafik Kazası Bilirkişi raporunda ise Efe Tektekin "asli", zırhlı araç sürücüsü polis İ.A. ise "tali" kusurlu bulundu.

Jinha’dan Medine Mamedoğlu'nun haberine göre, Efe'nin ölümüyle ilgili Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçtiğimiz Nisan ayında görülen duruşmasında avukatlar olay yerinde yeniden keşif yapılmasını talep etti.

Bu kez "kusurlu" baba

Talebin kabul edilmesiyle Trafik Bilirkişisi tarafından temmuz ayında olay yerinde keşif yapılıp rapor hazırlandı. Kazanın oluş şekline, meydana geldiği hava şartlarına ve sanık polisin ifadelerine yer verilen rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, hazırlanan ilk rapordan farklı olarak Efe Tektekin’in babası Ahmet Tektekin “asli kusurlu” bulundu. Polis memuru İ.A. ise yine “tali kusurlu” sayıldı.