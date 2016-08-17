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Bilirkişi tespiti; Soma katliamının yaşandığı madeni işleten şirket delil karartmış!

Bilirkişi raporuna göre dolgu yapılan yerde yalnızca basit tamir işlerinin yapılması gerekiyordu

17 Ağustos 2016 19:58

Can Bursalı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği madenci katliamına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, katliamın yaşandığı madenin işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin ‘delil kararttığı’  belirtildi. Raporda, katliamın ardından 30 Ekim 2014’te Meclis Araştırma Komisyonu’nun  S panolarına giden galerinin 4. bant boyu 1. tahrik cebine kadar gidebildiğini ve incelemeler yaptığına değinilerek, ocağın işletmeye tesliminden sonraki keşifleri aksatmayacak şekilde basit tamir ve bakım işleri yapılması yerine tüm galerinin külle doldurulduğunun gözlendiği ifade edildi. Raporda, galeride yapılan kül dolgusunun bazı durumların görülebilmesini engellediğine dikkat çekildi. 

 

Yapılan dolgu madenin planında yok!

 

Ayrıca, madendeki nefeslik yolunda yapılan incelemelerde, 1. tahrik cebinin hizasına gelen kesimde yapılan dolgunun da, madenin planında görülmediğine değinildi. 

Bilirkişi raporunun ilgili bölümü şöyle:

“30.10.2014 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonu bu galerinin 4. bant boyu 1. tahrik cebine kadar gidebilmiş ve incelemeler yapmıştır. Ocağın tamir-bakım işleri için işletmeye tesliminden sonra ve sonraki keşifleri aksatmayacak şekilde; basit bir tamir-bakım yapılması yerine tüm galeriyi dolduracak şekilde bir kül dolgu yapılmış oluşu bazı durumların görülebilmesini engellemiştir.

“Nefeslik yolunda yapılan incelemelerde, 1. tahrik cebinin hizasına gelen kesimde tadilat (dolgu) yapılmış olduğu görülmüştür. Nefesliğin bu kesimindeki geniş kesim daraltılmış, yol doğrultulmuştur. Bu tadilat mevcut planda görülmemektedir”

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