Bilirkişi raporunda üst düzey komutanlar sorumlu tutuldu

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA) - DENİLİ\'de, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Çardak Havaalanı\'nı işgal ederek Ankara\'ya 550 komando gönderilmesini planlayıp darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 44\'ü tutuklu, 64 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan istenen bilirkişi raporu okundu. 280 sayfalık raporda, 15 Temmuz gecesi Çardak Havaalanı\'nda yaşanan olaylardan dönemin tugay komutanı Kamil Özhan Özbakır, eski yarbay Avşin Yapar, firari eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir ve eski Söke Tugay Komutanı Albay Erol Akman\'ın sorumlu olduğu belirtildi.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Denizli\'de askerlere yönelik açılan 44\'ü tutuklu, 64 sanıklı davanın 5\'inci duruşması EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün başladı. Mahkeme, Ege Ordu Komutanlığı\'nın hazırladığı bilirkişi raporunun ardından Genelkurmay Başkanlığı\'ndan da mart ayında yapılan duruşmada 15 Temmuz gecesi ile ilgili tahkikat raporu istenmesine karar vermişti. Ankara 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli, albay rütbesinde 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, kamera görüntüleri, tanık ve sanık ifadeleri ve bazı dijital materyalleri inceleyerek hazırladığı 280 sayfalık tahkikat raporunu mahkemeye gönderdi.

İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tutuklu sanıkların getirilmesiyle sabah saatlerinde başlayan duruşmaya avukatlar ve sanık yakınları da alındı. Duruşmada mahkeme başkanı, hazırlanan tahkikat raporunu okudu. Raporda, 15 Temmuz günü Denizli 11\'inci Komando Tugayı\'ndan 550 komandonun eğitim ve intikal gerekçesiyle Çardak Havaalanı\'na sevk edilmesinden, 550 komandonun kargo uçaklarıyla Ankara\'ya nakledilmek istenmesinden dönemin tugay komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, eski yarbay Avşin Yapar, firari eski Kurmay Başkanı yarbay Fahrettin Demir ve eski Söke Tugay Komutanı Albay Erol Akman\'ın sorumlu olduğu vurgulandı.

Raporda, komuta kademesinin eğitim faaliyeti hakkında Valilik, Kaymakamlık, Ege Ordu Komutanlığı gibi sorumlu birimlere haber verilmediği, eskort istenmediği, eğitim faaliyeti öncesi yapılan toplantıya cep telefonlarının alınmadığı, tüm bunların askeri teamüllere aykırı olduğu belirtildi. Eğitim faaliyeti ve Çardak Havaalanı\'nın işgal girişiminde alt rütbedeki askerlerin seçim şansı bulunmadığı ifade edilen raporda, alt rütbedeki askerlerin 6 güne sığdırılan tatbikatta emirler doğrultusunda hareket ettikleri, intikalin darbe girişimi olduğunun anlaşılmasıyla birlikte alt rütbeli askerlerin teslim olmak için vaziyet aldıkları yönünde değerlendirmeler de yer aldı.

Bilirkişi raporunun eski tugay komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır\'la ilgili bölümünde Özbakır\'ın, karargah personeli ve üst komutanlarına karşı gerçek niyet ve maksadını gizlediği, üç gün önce karargah içindeki kamelyada, tugay komutan yardımcısı ve kurmay başkanı ile yapılan toplantıda cep telefonlarının alınmamasının çok sık görülen bir davranış olmadığı vurgulandı. Ülke genelinde yoğun olaylar yaşanırken, eğitim faaliyeti için birlikten intikal yapılmasının, bu konuda üst komutanlığa bilgi verilmemesinin, izah edilmeyecek miktarda mühimmat alınmasının, üst komutanlık bilgisi ve izni olmadan silahlı ve teçhizatlı askerlerin kışla dışına çıkartılmasının ve üç günlük kumanya alınması emrini verenlerin başka bir maksadı olduğunun görüldüğü de raporda belirtildi.

Duruşmada bilirkişi raporunun sanıklarla ilgili bölümlerinin okunmasına devam edilecek.

FOTOĞRAFLI