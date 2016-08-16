T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilirkişi raporuna göre Soma katliamında işletmenin yanı sıra devlet de sorumlu

Raporu 9 profesör, 1 yardımcı doçent ve 1 elektrik mühendisinden oluşan heyet hazırladı

16 Ağustos 2016 19:07

Can Bursalı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği madenci katliamına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, işletmenin yanı sıra, devletin de sorumluluğuna dikkat çekildi. Raporda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (T.K.İ)’nin, katliamın yaşandığı madenin sahibi olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’den sorumlu kıldığı Ege Linyit İşletmeleri Kontrol Başmühendisleri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu’nun yetkileri olmasına karşın üretim miktarının artırılması, riskli havalandırmayla yoğun üretim faaliyetine izin verilmesi, projede yer almayan işletme yöntemlerinin uygulanmasına izin verilmesi gibi hususlarda ihlallerinin olduğu savunuldu. 

Bilirkişi heyetinin raporda işletmenin yanı sıra devletin de katliamda sorumluluğunun olduğuna dikkat çektiği bölüm şöyle:

"Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (T.K.İ.) Soma Havzası ve/veya Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Firması Faaliyetleriyle İlgili Sorumlu ve Yetkili Kıldığı Birimler/Kişiler başta E.L.İ. Kontrol Başmühendisleri Efkan KURT ve Adem ORMANOĞLU'dur. Bu kişilerin yetkileri olmasına karşın, olayla birincil derecede ilgili aşağıdaki hususlarda kayıtsız kalmak suretiyle görev ihmalleri bulunmaktadır. Bu kişilerin aşağıda belirtilen yükümlülük ihlalleri mevcuttur.

• Projede belirtilen üretim miktarının Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından kısa bir zaman içinde ciddi bir yatırım yapılmaksızın önemli miktarda artırılmasıyla ilgilenilmemesi

• 2011 revize plan / projelerdeki havalandırmayı düzenleyecek ek yeni açıklıklar (2. yol) oluşturulması beklenmeden S panosunda riskli havalandırmayla yoğun üretim faaliyetlerine izin verilmesi,

• İşletme projesinde yer almayan işletme yöntemlerinin (tumba bacaları) uygulanmasına izin verilmesi,

• Havalandırma, gaz izleme sistemi, yangınla mücadele ve tahlisiye konulan başta olmak

üzere Raporun 6. Bölümü’nde irdelenen iş güvenliğiyle ilgili eksikliklerin tamamlanması ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi için girişimde bulunulmaması,

• Kullanılan makine ve donanımlardan bir bölümünün alev-sızdırmaz özellik taşımamasına göz yumulması"

 

“Üst görevliler de araştırılmalı”

 

9 profesör, 1 yardımcı doçent ve 1 elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, T.K.İ.’nin Ege Linyit İşletmeleri’nden birkaç kişiyi görevlendirerek yükümlülüğünü yerine getirmiş sayıldığının düşünülemeyeceği de ifade edildi. Bilirkişi heyetine göre, T.K.İ. bünyesinde kontrol ile görevli daha üst görevlilerinde sorumluluğunun araştırılması gerektiği belirtildi. 

ETİKETLER

SomaSoma KatliamıBilirkişi Raporu30113 Mayıs 2014Türkiye Kömür İşletmeleri KurumuTKİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24