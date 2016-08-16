Bilirkişi raporuna göre Soma katliamında işletmenin yanı sıra devlet de sorumlu

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği madenci katliamına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, işletmenin yanı sıra, devletin de sorumluluğuna dikkat çekildi. Raporda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (T.K.İ)’nin, katliamın yaşandığı madenin sahibi olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’den sorumlu kıldığı Ege Linyit İşletmeleri Kontrol Başmühendisleri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu’nun yetkileri olmasına karşın üretim miktarının artırılması, riskli havalandırmayla yoğun üretim faaliyetine izin verilmesi, projede yer almayan işletme yöntemlerinin uygulanmasına izin verilmesi gibi hususlarda ihlallerinin olduğu savunuldu.

Bilirkişi heyetinin raporda işletmenin yanı sıra devletin de katliamda sorumluluğunun olduğuna dikkat çektiği bölüm şöyle:

"Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (T.K.İ.) Soma Havzası ve/veya Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Firması Faaliyetleriyle İlgili Sorumlu ve Yetkili Kıldığı Birimler/Kişiler başta E.L.İ. Kontrol Başmühendisleri Efkan KURT ve Adem ORMANOĞLU'dur. Bu kişilerin yetkileri olmasına karşın, olayla birincil derecede ilgili aşağıdaki hususlarda kayıtsız kalmak suretiyle görev ihmalleri bulunmaktadır. Bu kişilerin aşağıda belirtilen yükümlülük ihlalleri mevcuttur.

• Projede belirtilen üretim miktarının Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından kısa bir zaman içinde ciddi bir yatırım yapılmaksızın önemli miktarda artırılmasıyla ilgilenilmemesi

• 2011 revize plan / projelerdeki havalandırmayı düzenleyecek ek yeni açıklıklar (2. yol) oluşturulması beklenmeden S panosunda riskli havalandırmayla yoğun üretim faaliyetlerine izin verilmesi,

• İşletme projesinde yer almayan işletme yöntemlerinin (tumba bacaları) uygulanmasına izin verilmesi,

• Havalandırma, gaz izleme sistemi, yangınla mücadele ve tahlisiye konulan başta olmak

üzere Raporun 6. Bölümü’nde irdelenen iş güvenliğiyle ilgili eksikliklerin tamamlanması ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi için girişimde bulunulmaması,

• Kullanılan makine ve donanımlardan bir bölümünün alev-sızdırmaz özellik taşımamasına göz yumulması"

“Üst görevliler de araştırılmalı”

9 profesör, 1 yardımcı doçent ve 1 elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, T.K.İ.’nin Ege Linyit İşletmeleri’nden birkaç kişiyi görevlendirerek yükümlülüğünü yerine getirmiş sayıldığının düşünülemeyeceği de ifade edildi. Bilirkişi heyetine göre, T.K.İ. bünyesinde kontrol ile görevli daha üst görevlilerinde sorumluluğunun araştırılması gerektiği belirtildi.