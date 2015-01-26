Bilirkişi raporuna göre, 6 kişinin öldüğü baraj faciasında LİMAK 1. derece kusurlu

Siirt’in Botan çayındaki Alkumru Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu piknik yapan altı yurttaşın suya kapılarak yaşamını yitirmesine sebep olan facida Limak Holding suçlu bulundu.

Evrensel’in haberine göre, facianın bilirkişi raporunda üçüncü havalimanı konsorsiyumu içinde de yer alan Limak Holding’in asli sorumlu; Siirt valiliği ve belediyenin yanısıra hayatını kaybeden vatandaşların da ikinci derecede sorumlu olduğu kanaatine varıldı.

Güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu belirtilen raporda, güvenlik levhalarının yetmediği, halkı uyarmak için devriye gezen araç ve görevlilerin bulunmadığını vurgulandı.

Limak’ın savunma olarak sunduğu ‘alarm sistemi’, bilirkişi tarafından duyulmayacak kadar yetersiz olarak değerlendirildi.

Limak Holding, bu eksiklerin neticesinde birinci derecede kusurlu bulunurken, sorumlu kişilerin santral işletmecisi, yetkilileri ve santral sahipleri olduğu kaydedildi.

Valilik ve belediye de faciadan önce gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle ikinci derecede suçlu bulundu.

Ne Olmuştu?

Siirt’te Botan Çayı üzerinde yapılan Alkumru baraj gölünde, 24 Ağustos tarihinde kapakların açılması nedeniyle meydana gelen taşkında bölgede piknik yapan yurttaşlar suya kapılmış, kurtarma çalışmalarına rağmen üçü çocuk altı kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı baraj bu faciadan önce de benzer biçimde can almış, 2011 yılında da kapakların yine aniden açılması nedeniyle bir aileden üç kişi yaşamını yitirmişti.

Baraj inşaatı boyunca ise üç işçi öldü, çeşitli kazalarda 26 işçi yaralandı.