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Baraj kapakları açıldı, suya kapılan 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti

Siirt Vali Yardımcısı Mustafa Pala: Sulara kapılan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Buna rağmen güzergahta arama çalışmalarımız devam ediyor

24 Ağustos 2014 22:40

Siirt'te Botan Çayı üzerinde yapılan Alkumru Baraj gölünde baraj kapaklarının açılması sonucu, yasak bölgede piknik yapan 16 kişi taşkın sularına kapıldı. Arama çalışmaları sonucu 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Suya kapılan vatandaşlardan 10'u Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Kayıp 1 kişi için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Vali Vekili Mustafa Pala, çayda ani meydana gelen yükselme sonucu yasak bölgedeki vatandaşların sudan etkilendiğini belirterek, ''AFAD ekiplerimiz kayıp olduğu bildirilen kişiler için arama çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.

Siirt'in Tillo ilçesinin 5 kilometre doğusunda yeralan ve Limak Grubu'nun yaptığı Alkumru Baraj gölünde biriken suları, baraj kapaklarının açılması sonucu bugün akşam saat 18.00 taştı. Yasak bölgede piknik yapan 16 kişi taşkın sulara kapıldı. Haberin duyulması üzerine bölgeye sevkedilen kurtarma ekipleri, boğulmak üzere olan 10 kişiyi kurtardı.

Siirt Vali Yardımcısı Mustafa Pala olayı doğrulayarak, "Yaklaşık saat 18.00'da baraj gölünde biriken sular kapaklardan taşmış. Yasak olan bölgede piknikçiler varmış. Siren ve alarmlar çalmış. Ancak piknikçiler taşkın sulardan kendini kurtaramamış. Sulara kapılan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Güzergahta arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Saat 23.30 sularında, kaybolanlardan bir kişinin cesedine ulaşıldı. 

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