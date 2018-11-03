Bilirkişi raporu görüntülerdeki darbecilerin kimliklerini belirledi

FETÖ/PDY\'nin darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı\'nın Beştepe Karargahı\'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olay günü dijital verilerin incelendiği bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporuna göre, özel harekat polislerinin karargaha girişleri sırasında yaşanan çatışma sırasında yaralı olarak teslim alıdıkları darbeciler eski Üsteğmen İsmail Nefes ile eski Yüzbaşı Veli Köse.



Jandarma Genel Komutanlığı\'nın Beştepe Karargahı\'nda 16 Temmuz darbe sırasında karargahtan alınan kamera görüntülerinin bilirkişi incelemesi tamamlanarak davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.



Güvenlik kamera görüntülerinin tespit ettiği tüm sanıklarla ilgili ayrıntılı analiz yapılan raporda, darbe girişimi sabahı emniyet güçlerinin nizamiye girişine girişleri sırasından yaralı olarak ele geçirilin darbeci askerlerin eski Üsteğmen İsmail Nefes ile eski Yüzbaşı Veli Köse olduğu anlatıldı. Görüntülerde, 16 Temmuz sabahı 05.33 sıralarında özel hararet polislerinin zırhlı araçlarla nizamiye önüne geldikleri görülüyor. Bu sırada nöbet kulübesinde eski Üsteğmen İsmail Nefes ve eski Yüzbaşı Veli Köse bekliyor. Polis operasyon için hazırlık yaparken, zırhlı araçlardan biri nöbetçi kulübesine ateş açıyor. Bu sırada Nefes ve Köse kulübeden kaçarak duvar dibine doğru kaçıyor. Bir süre sonra zırhlı araçlar nizamiye kapısını devirerek içeri giriyor. Arkasından çok sayıda polis ellerinde silahlarla içeri giriyor.



SÜRÜNEREK DIŞARI ÇIKIYOR

Polisin içeri girdiği anda ateş açılması sırasında yaralandığı anlaşılan İsmail Nefes sürünerek dışarı çıkıyor ve güvenlik güçleri tarafından teslim alınıyor. Bir süre sonra yaralanan Veli Köse\'nin de olay yerine çağrılan ambulansa konularak hastaneye götürüldüğü gözüküyor.



RAPORDA TEM DAİRESİ BAŞKANI ASLAN VE KORUMASI ŞEHİT HASAN GÜLHAN DA VAR

Öte yandan bilirkişi raporunda o gece darbeciler tarafından rehin alınarak başından vurularak ağır yaralanan TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan\'ın infaza götürülürken kameralara yansıyan görüntüleri yer aldı.



BAZI KAMERALAR DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ



Bilirkişi raporunda karargahta bulunan sanıklarla ilgili ayrıntılı kamera görüntüleri analiz edilirken, bazı kameraların, şüpheli şahıslar ve/veya güvenlik güçleri tarafından devre dışı bırakıldığı; bu nedenle bazı kameraların incelenmesinin mümkün olmadığı belirtilen raporda, \"Yetersiz ışık, düşük çözünürlük ve şahısların kameraya olan mesafelerinin uzaklığı sebebiyle bazı şahısların teşhise esas görüntülerine rastlanılmamıştır\" değerlendirilmesi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nizamiye de bulunan darbesi 2 asker

-Darbeci askerlere ateş açılması

-Darbeci askerlerin teslim oluşu

- TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan ve korumasının infaza götürülüşü

-Detay

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)