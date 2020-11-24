Bilirkişi raporu: Antreman sırasında kamyonun çarptığı Zeynep Aslan kusursuz

Antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden sporcu Zeynep Aslan’ın kazanın oluşumunda ‘kusursuz’ olduğu, kamyon sürücüsünün ise ‘asli kusurlu’ olduğu bilirkişi raporlarına yansıdı.

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan (36), 14 Ekim’de Menemen’de antrenman yaptığı sırada sollama yapan Aycan Yörük’ün kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Yörük önce serbest bırakıldı, itiraz üzerine tutuklandı.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporu ise iddianameye eklenmek üzere Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü Aycan Yörük, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeridi ihlal ettiğinden dolayı ‘asli kusurlu’ olarak belirlendi. Olay yerinde park halinde bulunan ve çalışma yapan kamyon sürücüsü İ.K. ve iş makinesi operatörü M.Y., gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için ‘tali kusurlu’, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise ‘kusursuz’ olarak belirtildi.