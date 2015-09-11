Bilirkişi: Poyrazköy davasında hard diske sonradan suç delilleri eklendi!

"Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Prof. Türkan Saylan'ın da aralarında bulunduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 86 tutuksuz sanığın yargılandığı "Poyrazköy' davasında bilirkişi, harddiske sonradan suç delilleri eklendiği belirtildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya aralarında eski ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer'in de bulunduğu 21 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada Yaşer'in ifadesinin alınması işleminin ardından ÇYDD Kadıköy Şubesi'nde el konulan harddisk üzerinde yapılması istenen bilirkişi incelemesinin geldiğini belirten mahkeme başkanı, söz konusu bilirkişi raporunu duruşmada okudu.

'Kapandıktan sonra eklenen kayıtlar'

Doğan Haber Ajansı'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre, Adli Tıp Kurumu 3 uzmanın inceleyip hazırladığı 23 sayfalık bilirkişi raporunda, bilgisayar işletim sisteminin son kapanış zamanı olan 10 Nisan 2009 20:48:12 tarih ve saatinden sonra yeni kayıtlar eklenip eklenmediğine ilişkin sorulan soruya, " Bilgisyardaki '$LogFile' dosyasının incelenmesi sonucu; 10 Nisan 2009 20:48:12 tarih ve saatinden sonra dosyaya yeni kayıtlar eklenmiş olup, işletim sisteminin kapanışından sonra eklenen kayıtların, inceleme konusu sabit diskin başka bir işletim sistemine bağlandıktan sonra dosya ve klasörde değişiklik yapılmış olduğunu gösterir" tespiti yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda verilerin kaydedilme tarih bilgilerindeki tutarsızlıklar olduğu ve bu tutarsızlıkların hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığı kanaatine varıldığı belirtilen raporda, "Windows işletim sisteminin en son kapatılmasından sonra diskin içerisine dosyaların eklendiği ve silindiği anlaşılmış olup, söz konusu hususun sahtecilik olup olmadığını mahkemece yorumlanmasın uygun olacağı değerlendirilmiştir. Sisteminin son kapatılma tarihinden sonra disk içerisinde işlemlerin yapıldığı saptanmıştır" denildi.

'Beraatları talep edildi'

Sanık avukatları da sahtecilik belirtilerinin bilimsel olarak ortaya konduğunu belirterek müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise ararştırılması gereken bir konu kalmadığını ifade ederek esas hakkındaki mütalaasını sunmak üzere dosyanın kendisine verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını hazırlaması için istediği sürenin verilmesine karar verirken Gülseven Yaşer'in duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Gelecek celse davada esas hakkındaki savunmaların alınmasının ardından mütalaa verileceğini açıklayan mahkeme başkanı, aynı gün davada kararın da çıkabileceğini kaydetti. Duruşma 2 Ekim 2015 günü 09.30'a ertelendi.

'Mutlu ve huzurluyum'

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan eski ÇEV Başkanı Yaşer çok tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "6 yıl 8 aydan sonra ülkeme döndüm ve gerçekleri ifade etme olanağı buldum. Gerçekten mutlu ve huzurluyum. Bütün sahte, düzmece ve haince hazırlanan plan gereği Türkiye 'nin Cumhuriyet yapısı cemaat denen ve denetime tabii olmayan kuruluşlar tarafından adeta esir alınmıştı. Bugün bunların sahte olduğunu belgelerle ifade ettim. Türk halkının bir üyesi olduğum için gurur duyuyorum. Verilecek cevap bu cemaate ve bu tür cemaatlere çok kesin olacaktır" dedi.

'Allah'a havale ediyorum'

Rahatsızlığı nedeni ile bugüne kadar Türkiye'ye gelmediğini söyleyen Yaşer, Amerika'daki dostları, doktoru ve avukatının ülkeye hangi cesaretle gittiği sorusunu sorduğunu ifade etti. Türkiye'de saygın hukuk adamlarının olabileceğini ve hukukun şimdi yerine oturduğunu gözleri ile gördüğünü belirten Yaşer, tekrar Amerika'ya tedavisi için döneceğini kaydetti. Türkiye'de olmanın harika bir duygu olduğunu söyleyen Yaşer, "Bütün bunları bana yaşatanları Allah'a havale ediyorum. İlahi adaletin gerçek suçluları bulup muhakkak adalet karşısına çıkartacağına gönülden inanıyorum.