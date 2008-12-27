Bilirkişi, Mervan Gül’ü suçlu buldu

Siirt Belediye Başkanı AKP'li Mervan Gül ve yardımcısı Muhsin Kebapçı’nın da aralarında bulunduğu 11 belediye görevlisi hakkında, TOKİ’ye “fahiş fiyatla” satılan arsa ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

Raporda, arsanın TOKİ’ye 100 katından fazla fiyata satıldığı, arsayı alan TOKİ’nin de devleti zarara uğrattığı, satışla ilgili olarak kamu zararı devam etmesine rağmen, mülkiye müfettişlerinin bunu tespit etmediği belirtildi.



Raporda, Belediye Başkan Yardımcısı Muhsin Kebapçı’nın 22 bin YTL’ye satın aldığı arsanın, kendi imzasının da bulunduğu encümen kararıyla 2 milyon 100 bin YTL’ye kamulaştırıldığı ve belediye kâr payı hesaplandıktan sonra TOKİ’ye 2 milyon 262 bin 154 YTL’ye satıldığı kaydedildi.