Bilirkişi köpeği de kazadan sorumlu tuttu

T24 - Eskişehir yolunda 2 polisin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, yola aniden çıkan köpek de kazadan sorumlu tutuldu.



İşte raporun detayları:



Polis memurları Bülent Onay ve Hilmi Özdemir'in ölümüne ve bazı kişilerin yaralanmasına ilişkin olarak, şoför Onur Han (27) hakkında, ''Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği'' gerekçesiyle Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



Mahkeme, dava kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğünde görev yapan 3 kişilik bilirkişi heyetinden kusur oranına ilişkin rapor aldı.



Raporda, sürücü Han'ın idaresindeki aracın, kaza öncesindeki hızının, meskun mahal hız sınırlarının çok üzerinde olduğu belirtildi.



Han ile bazı tanıkların ifadelerinde belirttikleri köpeğin de kazanın oluşumunda etkisinin bulunduğu ifade edilen raporda, ''Olay öncesinde, sanığın idaresindeki aracın önüne aniden çıkan bir köpeğin trafiği tehlikeye düşürmüş olduğu değerlendirilmektedir. Bu durumun olayın oluşum sürecini başlatıcı rol oynamış olduğu açıktır. Köpeğin yola ani çıkışının, olayın oluşumunda ikinci dereceden etkili olduğu kanaatine varılmıştır'' denildi.



Han'ın, olay öncesinde, izin verilen azami hız sınırı olan 70 kilometrenin çok üzerinde bir hızla seyrettiği, güvenli araç sürmesini açıkça bozacak düzeyde alkollü olduğu ifade edilen raporda, Han'ın bu koşullarda yolun ilerisine dikkatini yeterince veremediği, önüne çıkan köpeği yeterli ve güvenli bir zaman ve mesafede fark edemediği, böylelikle tedbir almakta geç kaldığı kaydedildi.

Han'ın, köpeği gördüğü anda da paniğe kapılarak, ani direksiyon manevrasında bulunduğu ve aracının kontrolünü kaybettiğine yer verilen raporda, yüksek hızın da etkisiyle savrulan aracıyla trafik kazasına sebep olduğu dile getirildi.



Raporda, Han'ın, kanun hükümlerine aykırı, dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları nedeniyle olayda 1. derecede kusurlu olduğu, yola aniden çıkan köpeğin ise kazanın oluşumunda ikinci derecede etkili bulunduğu görüşüne varıldığı bildirildi.



Mahkeme, talep üzerine yeniden bilirkişi raporu alınmasını ve sanık Onur Han'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.





