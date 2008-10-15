Bilirkişi konuştu

Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol davasında bilirkişi olarak bilgisayar kayıtlarını inceleyip olayın seyrini değiştiren Adli Bilişim Analizi Uzmanı Cenk Ceylan davayla ilgili ilk kez 'Orada Neler Oluyor' programında konuştu:



"21 yıldır adli bilişim uzmanıyım. 37 yaşındayım. Hayatımda porno film izlemedim. Ama böyle korkunç ve dehşet verici görüntülere ilk kez rastlamadım. Gamze'nin görüntüleri geldiğinde 2005 Ekim ayıydı. Gökhan 6 bilgisayarında yer alan bu görüntüleri sildiği için içi rahattı. Bulunamaz sanıyordu. Ama her şeyi ortaya çıkartmam yaklaşık 10 günümü aldı. Gamze'nin görüntülerini büyüttüğümde insan olarak üzüldüm, şok geçirdim. 3 dakikalık görüntüyü 1000 kez izledim ve inceledim. Psikolojim bozuldu. İşin korkunç yanı; o bilgisayarlarda Gökhan'ın çıplak vaziyette başka kadınlarla olan başka görüntüleri de var. Üstelik kadınlar ünlü ve manken. Adlarını asla açıklayamam. Ama kendi iradeleri dışında şeyler yapmışlar. Mağdur bir tek Gamze değil. Korkunç yani. Gökhan'ın günlükleri ve arkadaşlarıyla yaptığı uyuşturucu sohbetlerini de ele geçirdikten sonra davanın seyri bir anda değişti. O ünlü mankenlerin hayatları alt-üst olmasın diye isimler açıklanmayacak"