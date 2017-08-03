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Deutsche Welle

Bilirkişi: İtalya'nın davranış kodeksi hukuka aykırı

Alman Meclisi Bilim Dairesi, İtalya'nın sığınmacıların kurtarılmasında görev yapanlara yönelik hazırladığı davranış kodeksini uluslararası hukuka aykırı buldu.

03 Ağustos 2017 15:54

Alman Meclisi Bilim Dairesi, İtalya'nın sığınmacıların kurtarılmasında görev yapanlara yönelik hazırladığı davranış kodeksinin uluslararası hukuka aykırı buldu.

Federal Meclis Bilim Dairesi'nnin hazırladığı bilirkişi raporu, Neue Osnabrücker Zeitung'da yer aldı. Gazetenin haberine göre bilirkişi raporunu hazırlayan uzmanlar, AB'nin insanların kurtarılması ve yardıma ihtiyacı olanların sivil gemilerle limanlara taşınması konusundaki uluslararası sorumluluklarının altı çizildi.

Raporda İtalya'nın yardım kuruluşlarının sığınmacıların kurtarılması çalışmalarını engellemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çizildi.

Bilim Dairesi, uluslararası anlaşmaların sığınmacıların artık küçük gemilerden konteyner ya da yük gemileri gibi büyük gemilere bindirilmeme planlarıyla çeliştiğini vurguladı. Gazetenin haberine göre bilirkişi raporunda her ülkenin yardım sunan geminin kaptanının kurtarılanları mümkün olduğunca hızlı bir biçimde karaya ulaştırmasını sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

İtalya'nın hazırladığı davranış kuralları rehberi sivil toplum kuruluşlarının kurtardığı sivillerin küçük gemilerden büyüklerine bindirilerek nakledilmelerine yasak getiriyor.

Bazı kuruluşlar kodeksi imzalamadı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve Jugend Rettet gibi kuruluşlar, İtalya hükümetinin Akdeniz'deki sığınmacıların kurtarılmasında görev yapan sivil toplum kuruluşları için hazırladığı davranış kuralları rehberini imzalamamıştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, davranış kuralları rehberini imzalamayan kuruluşların kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını açıklamıştı. Ancak bu konuda nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusu belirsiz.

Akdeniz'deki sığınmacıların yüzde 40'ından fazlası sivil toplum kuruluşları tarafından kurtarılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/KNA/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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