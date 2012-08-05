Bilirkişi feribot faciasında sürücüyü kusurlu buldu: Yakamoza aldandı

Tekirdağ’da feribottan indikten sonra otomobilin denize düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olayda sürücü Ahmet Gülhan birinci dereceden kusurlu bulundu. Bilirkişi raporunda “Sürücü Gülhan; yorgundu, uyku mahmuruydu, yakamoza aldandı” ifadeleri yer aldı.

Kırklareli'ndeki düğün hazırlıkları için İzmir'den yola çıkan dünürler Aysel-Vecdet Eriş ve Zeynep-Ahmet Gülhan çiftlerinin bulunduğu araç, feribottan Tekirdağ Limanı'na inmiş, denize uçmuştu. Evlilik hazırlığı yapan çocukları Mustafa ve Selvi, anne-babalarının ölümüne tanık olmuştu.

Akşam gazetesinin haberine göre, olay sonrası bilirkişi tayin edildi. 5 Haziran tarihli rapora Trafik Başpolisi Nuri Yıldız, Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Ali Yalvaç imza atarken, Karayolları Trafik Teknik Görevlisi Mehmet Ali Dedeoğlu muhalefet şerhi koydu. Dedeoğlu, 6 Haziran'da tek başına başka bir rapor hazırlayıp savcılığa sundu. İki raporda da aracı kullanan Ahmet Gülhan kusurlu bulundu.

Gülhan'ın 'ikinci dereceden' kusurlu bulunduğu 5 Haziran tarihli raporda şu ifadeler var: Sürücü maktul Gülhan gemiden iskeleye inişi sırasında yola gereken dikkati vermemiştir. Olayın sabahın erken saatlerinde oluşu, sürücünün uzun yoldan gelişi ve yorgunluk oluşabileceği göz önüne alındığında, uyku mahmurluğu oluştuğundan gemiden iskeleye çıktığında karşı yönde şehrin ışıklarının yanışı ve ışıkların da yakamoz görüntüsü oluşturması (denize yansıması) sonucu yolu düz zannederek direkt olarak seyredip denize uçmasına neden olmuştur. Çıkışta, 3. kaptanın ikazlarına uyup yolun sağına doğru manevra yaparak seyrine devam etmemiştir. Dikkatsiz ve tedbirsizce araç kullanması sonucunda kazanın oluşumuna sebebiyet vermiş olup 2. derece kusurlu bulunmuştur.

6 Haziran tarihli raporda ise Gülhan birinci dereceden kusurlu gösterildi. 'Karayolları Trafik Kanunun 52/b (Sürücüler; Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar) maddesini ihlalden birinci derecede kusurlu olduğu, Tekirdağ Liman Başkanlığı, Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğünün ve gemi yetkililerinin ikinci derecede kusurlu olduğu belirlenmiştir' denildi.

5 Haziran tarihli raporda Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne ilişkin kusurlar da belirtildi. 'Tesiste gerekli aydınlatmanın sağlanması, en az 240 cm'lik tel örgü, duvar gibi koruma unsurlarının oluşturulması, ikaz levhalarının konması, kıyıya yanaşmış gemilerin yeterince aydınlatılması' gibi maddelerin ihlal edildiği belirtildi.

Madem babam kusurlu, niye liman kapatıldı?

Raporlar, genç çifti isyan ettirdi. Bilirkişi raporlarının ulaşmasıyla şaşkınlık yaşadıklarını belirten Mustafa Gülhan, 'Raporlara göre suçlu babam. 5 Haziran tarihli ilk raporda ikinci, 6 Haziran tarihli ikinci raporda ise birinci dereceden kusurlu gözüküyor. Bu nasıl olabilir? Benim canım ihmal yüzünden hayatını kaybetti. Üstüne bir de suçlu oldu. Madem babam suçluydu neden limanı kapattılar? Neden en baştan düzenlemeler yaptılar?' dedi. Avukat Necip Bağırsakçı ise 'Tanık beyanlarına, limanda gerekli tedbirlerin alınmadığının belirtilmesine rağmen maktul Gülhan kusurlu görünüyor. Bunu kabul edemeyiz' diye konuştu.

Düğün yerine mevlit

Mustafa Gülhan ve Selvi Eriş Gülhan çifti, kaza sonrası düğünü iptal edip mevlit okutmaya karar vermişti. Her ikisi de anne babasını kaybeden genç çift, Kırklareli'ndeki evlerine yerleşti.