Bilirkişi: 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın nedeni yüksek basınca dayanamayan yorgun kazan

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gürsu ilçesinde 5 kişinin ölümü, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Gökkuşağı isimli iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin olarak, iki makine mühendisi ve bir endüstri yüksek mühendisinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan rapor, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sunuldu. Bilirkişi raporunda, patlamanın \'yorgun kazan\'ın yüksek basınca dayanamaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Bilirkişinin hazırladığı rapor doğrultusunda tutuklu sanıklardan İş Güvenliği Usmanı Tuğba Tongaç tahliye edilirken, asli kusurlu olarak gösterilen işyeri sahibi Şükrü Demir\'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gürsu\'da geçen 8 Kasım\'da, Şükrü Demir\'e ait Gökkuşağı adlı iplik-boya fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu işçiler Sadık Hüceyce, Muhammed Baddih, Samer Hshoum, Yasir Saraç ile fabrika sahibi Demir\'in oğlu Yavuz Demir yaşamlarını yitirdi, 16 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlamanın ardından gözaltına alınan ve oğlunun cenaze törenine katılmasına izin verilen Şükrü Demir ile İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tongaç, tutuklandı.

Bursa Cumhuriet Savcısı Hüsnü Gür\'ün başlattığı soruşturma, beklenen bilirkişi raporunun gelmesiyle tamamlandı. İki makine mühendisi ve bir endüstri yüksek mühendisinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda; \'basınç artışı, ani basınç düşüşü, korozyon oluşumu ve ısıtma yüzeyinde oluşacak kireç taşı oluşumu\' gibi etkenlerin kazanların patlamasına neden olabileceği belirtildi. Bu nedenle, kazanların her 5 yılda bir peryodik bakımlarının yapılması gerektiği vurgulanarak, vananın geç açılmasıyla basıncın yükselmesi sonucu \'yorgun kazan\'ın patladığı görüşüne yer verildi.

Bilirkişi heyeti, raporda, olayın \'kasıt olmaksızın iş kazası\' sonucu meydana geldiği görüşüne yer verdi. Raporda, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini denetlemeyen, risk değerlendirmesi yapmayan, buhar kazanlarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmeyip basınç testi yapmamakla suçlanan Şükrü Demir\'in \'asli kusurlu\'; gerekli eğitimlerini imza karşılığı veren İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tongaç\'ın ise \'suçsuz\' olduğu belirtildi.

Bilirkişi raporları doğrultusunda Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür\'ün, Şükrü Demir ile Tuğba Tongaç hakkında \'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçlarından 2-15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılması için hazırladığı dosya, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Kusurlu olmadığı belirtilen Tuğba Tongaç ise dün akşam tutuklu bulunduğu Bursa E Tıpı Kapalı Cezaevi\'nden tahliye edildi. Şükrü Demir\'in tahliye istemi ise kabul edilmedi.



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