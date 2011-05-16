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Yaşam

''BİLİNMEYEN YAŞIN YORGUNU'' CANNES'DA CANNES (A.A)

16 Mayıs 2011 12:29

-''BİLİNMEYEN YAŞIN YORGUNU'' CANNES'DA CANNES (A.A) - 16.05.2011 - 64. Cannes Film Festivali yarışma ve yarışma dışı filmlerin gösterimiyle devam ediyor.  21 Mayıs'ta jürinin değerlendirilmesine sunulacak Nuri Bilge Ceylan'ın ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' filmi dışında Cannes'da bulunan diğer Türk yönetmen ve yapımcılar da filmlerini dünyaya pazarlamak için yoğun kulis faaliyetlerini sürdürüyor.  Genç yönetmen Mustafa Özgün (23) de ''Bilinmeyen Yaşın Yorgunu'' filmi için yabancılarla görüşüyor. Özgün, 115 dakikalık filmin ilk uzun metrajlı çalışması olduğunu belirterek, projesiyle ilgili şunları söyledi: ''Bilinmeyen Yaşın Yorgunu ile ilk kez Cannes'a geldik. Türk ve Fransız yapımı film, şiddet ve psikoloji temalı bir çalışma. İnsanın ruhunda biriken şiddetin, gelişen olaylar neticesinde dışa vuruşunu anlatan bir öykü. Tamamen psikolojik bir film. Bilinmeyen Yaşın Yorgunu ile İtalya ve Kanada'daki festivallere başvurduk. Cannes'dan sonra bu iki ülkede de tanıtım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Öte yandan, yıl sonunda ünlü oyuncuların da yer alacağı, çekimlerin Fransa'da yapılacağı yeni projemize başlayacağız.'' 

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