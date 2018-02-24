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Bilim / Teknoloji

'Bilinmeyen numaralar'a 516,5 milyon lira harcandı

2010 yılından bu yana söz konusu hizmeti veren işletmeler 281 milyon çağrı aldı

24 Şubat 2018 20:51

Telefon rehberlik hizmetlerinin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana söz konusu hizmeti veren işletmeciler, 516,5 milyon lira gelir elde etti.

Gelişen teknolojiyle beraber klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010'da birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Kamuoyunda "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı. Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerine göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 516,5 milyon lira oldu. Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 281 milyonu aştı.

Sadece geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyon 447 bin 740 çağrı yapıldı, toplam çağrı süresi 5 milyon 313 bin 670 dakika olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 7 milyon 358 bin 399 isimle, 1 milyon 326 bin 678 numarayla sorgulama yapıldı, 5 milyon 652 bin 94 bireysel, 2 milyon 656 bin 795 kurumsal numara sorgulandı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin 3 aylık gelirleri ise 11 milyon 337 bin 534 lira oldu.

Rehberlik hizmetlerinde çağrı sayısı açısından şirketlerin pazar paylarına bakıldığında ilk sırayı BN Telekom aldı. Yüzde 85,67'lik pazar payına sahip BN Telekomu yüzde 7,15'lik pay ile 11818 Rehberlik izledi.

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