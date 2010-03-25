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Yaşam

Bilinmeyen bir insansı!

40 bin yıl önce yaşamış bu insansı ne Neandertal'e ne de modern insanın atalarına benziyor.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Sibirya'daki bulunan bir fosilin DNA analizi, 40 bin yıl önce yaşamış bu insansının ne Neandertal'e ne de modern insanın atalarına benzediğini gösterdi.



Sibirya’da bir mağaradan 2008’de çıkarılan parmak kemiklerinin daha önce hiç rastlanmamış yeni bir insansı türüne ait olduğu belirlendi. Kemiğe DNA analizi yapıp gen haritasını çıkaran bilimciler, ‘X-woman’ adını verdikleri canlının ne Neandertal’e ne de modern insanın atalarına benzediğini farkedince şaşkınlık yaşadı.


Leipzig Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Svante Pääbo ve Johannes Krause tarafından yürütülen araştırmaya göre parmak kemikleri bulunan canlı 48 bin ila 30 bin yıl önce yaşamış.


Kemiğin çıkarıldığı Altay Dağları’ndaki Denisova mağarası civarında daha önce bulunan fosiller, bölgede Neandertal ve ilk insanların da aynı zaman diliminde yaşamış olduğunu gösteriyor. Pääbo’ya göre bu üç insansı, yani Neandertal, Homo Sapiens ve henüz ismi konmayan yeni tür, büyük ihtimalle komşuydu ve birbiriyle karşılaşmıştı.


Krause tarafından yürütülen DNA analizinde, önce hücre çekirdeiğinin dışında yer alan ve anneden geçen mitokondriyal DNA çıkarıldı, daha sonra gen haritası oluşturuldu. Harita, bugün yaşayan 54 insan, 30 bin yıl önce Sibirya’da yaşamış bir modern insan, 40 bin yıldan fazla süre önce yaşamış altı Neandertal ve bugünkü bir pigme şempanzenin genomuyla kıyaslandı.


Sonuçta yeni insansı türüne ait mitokondriyal DNA’nın kimyasal yapısının modern insanla arasındaki farkların, modern insanla Neandertal arasındakinden en az iki kat daha fazla olduğu belirlendi.


Krause, “Neandertal ile modern insanın atalarının arasındaki mitokondriyal fark bir tür ayrımını gösterir. Bu fark yeni tespit edilen fosilde iki kat fazla olduğu için bunun yeni bir türe ait olduğunu
söyleyebiliriz” dedi.


Analizlere devam eden bilimciler, derlenen bilgilerin bugüne kadar çizilen evrim haritasına yeni bir kol ekleyebileceğini söylüyor.

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