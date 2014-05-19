Bilinen en büyük dinozorun fosilleri bulundu

Arjantin'de fosilleşmiş kemikleri inceleyen uzmanlar, 77 ton ağırlığındaki dinozorun şimdiye kadar bilinen en büyük dinozor türü olan Arjantinozor'dan 7 ton daha ağır olduğunu belirtti. Araştırmacılar, "Yeni dinozorun dünyadaki en iri cüsseli hayvan olduğunu gösteriyor" dedi.

Cnn Türk’te yer alan habere göre, fosiller bölgedeki La Flecha kenti yakındaki çöllük arazide yürürken kalıntılarına takılarak sendeleyen bir çiftçi tarafından bulundu. Daha sonra Dr. Jose Luis Carballido ve Dr. Diego Pol başkanlığındaki, Egidio Fergulio Palaentoloji Müzesi'nden ekipce yapılan kazıda, dinozora ait, 150 kemik ortaya çıkarıldı. 95 ila 100 milyon yıl önce, Patagonya ormanlarında yaşamış olduğu tahmin edilen bu dev dinozor türünün henüz bilimsel bir adı bulunmuyor.