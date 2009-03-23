Bilinçsizce yapılan diyetler saç döküyor

Özellikle yaz dönemine girerken bilinçsizce yapılan diyetler kansızlığa ve bunun sonucunda da saç dökülmesine neden oluyor.



Hızla kilo vermek için başvurulan şok diyetler bütün vücut sağlığını etkiliyor, bu sırada saçlar da yeterli besin alamadığı için incelerek kırılmaya ve dökülmeye başlıyor.



Bioblas saç bakım uzmanları, diyetlerin yanı sıra dengesiz beslenmenin de saç dökülmesine yol açtığını belirtiyor. Hem genel beslenme hem de diyetler sırasında B12 vitaminleri, folik asit, bakır, protein ve çinko eksikliği olmamasına dikkat etmek gerekiyor.

