Bilinçsiz tüketilen light ürünler şişmanlatır!

Araştırmalara göre, yaklaşık 300 milyon kişinin şişmanlıkla mücadele ettiği dünyada bu sayı her 10 yılda yüzde 50 artıyor. Hızla bir dünya sorunu haline gelen şişmanlık, Türkiye'de de giderek artan bir sağlık problemi.



Türk kadınlarının yüzde 27'si, erkeklerinin ise yüzde 19'u obeziteden muzdarip. Bu durumu göz önünde bulunduran gıda firmaları, fast food yerine ızgara yemekler, salata ve kepekli ürünlerle pazardaki payını korumaya çalışıyor. Günümüzde artık sadece bisküvi ve gazlı içeceklerin değil, kebaptan dondurmaya, yoğurttan baklavaya kadar her ürünün kalorisi azaltılarak 'light'ı üretiliyor. Diyet yapanlar kepekli ekmeğin yanında light labne peynir ya da light margarin kullanıyor.



Çağın hastalığı obeziteden korunmak ve alınan fazla kiloları vermek için başvurulan yöntemlerin en sağlıklıları arasında egzersiz ve diyet yer alıyor. Ancak diyet konusunda yapılan bazı hatalar vücut için tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Yanlışların başında light ürünlerin bilinçsiz kullanımı geliyor.



Konya Özel Selçuklu Hastanesi Diyetisyeni Mevra Çimili Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, şişmanlığın genel sebebinin yüksek miktarda alınan kalori olduğunu belirtiyor. Besinlerin yağ, şeker ve tuzunun azaltılarak light ürün elde edildiğini ifade eden Çimili, "Tüketilen light ürünlerden alınan enerji hiçe sayılmamalıdır. Sadece kepekli ürünlerle elde edilen light ürünlerin de kalorisi çok düşük değildir. Bir dilim kepekli ekmek ile beyaz ekmeğin kalorisi birbirine eşittir. Kepekli unun besleyici değeri ve posası yüksektir." diyor.



Bazı light ürünlerin içeriğinin paketlerinde açıkça belirtilmediğini, kimi tüketicilerin ise bu paket bilgilerine dikkat etmediğini anlatan diyetisyen Çimili, bu yüzden, alınan ürünlerin kalori takibinin yapılamadığını dile getiriyor. 'Nasıl olsa light yiyorum' denilerek günlük ihtiyacın çok üstünde kalori alınmasının vücudun yağ dokusunu artırdığını vurgulayan Çimili, "Beslenme kültürümüzün tamamen dışında olan light ürünler, diyet yapan bazı kişileri tüketirken mutlu etmiyor ve yemek yemiş hazzını yaşatmıyor." tespitinde bulunuyor.



Sınırlı tüketilmeli



Özel Akademi Hastanesi Diyetisyeni Gonca Uzuner, toplumda light ürünlerin kalorisiz olduğu yönünde yanlış bir kanaat oluştuğunu ifade ediyor. Light gıdaların kilo verdirici veya tedavi edici değil, sadece diyet programlarını zenginleştiren besinler olduğunu açıklayan Uzuner'e göre bu gıdalar sınırlı tüketilmeli. Şeker hastalarının kullandığı diyabetik gıdalar ile light gıdaların birbirinden tamamen farklı olduğunu dile getiren Uzuner, şunları söylüyor: "Light ürünlerin enerjisi azaltılmış, diyabetik ürünlerin ise içine sofra şekeri yerine yapay tatlandırıcı konulmuştur. Light gıdaların yağı azaltılarak kalorisi düşürülürken, içinde yapay tatlandırıcı yerine sofra şekeri kullanılabilir."

