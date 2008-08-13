Bilinçsiz spora dikkat

Avrupa Kalp Ritmi Birliği Eğitim Komitesi Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, aşırı ve bilinçsiz olarak yapılan sporun kalp hastalarına zarar verdiğini söyledi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr.Görenek, yaptığı açıklamada, koroner kalp hastalarında düzenli egzersizin kalp krizi riskini azalttığını belirterek, sadece koroner arter hastası olan kalp krizi geçirmiş kişilerde değil, kalp hastalığı için risk taşıyan bireylerde de düzenli egzersizin önemli olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) haftada en az dört gün, günde en az yarım saat egzersiz yapmanın kalp sağlığı açısından çok faydalı olduğunu önerdiğini ifade eden Prof. Dr. Görenek, şöyle konuştu:



"Hızlı yürüyüş, yüzme, dans etme gibi aktivitelerde kişinin kalp hızı ile birlikte solunum sayısı da artmakta ve olumlu etkiler görülmektedir. Ancak, halter, kürek, vücut geliştirme gibi çok sayıda kası değil belli kasları çalıştıran ve solunum sayısını artırmayan egzersizler kalp hastalarına önerilmemektedir. Diğer önemli bir husus yarışma tarzı sporlar konusudur. Koroner arter hastasına yarışma tarzı sporlar, kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Aşırı ve bilinçsiz spor kalp hastalarına zarar veriyor."



Prof. Dr. Görenek, hastaların kendilerini kanıtlamak istermiş gibi halı sahada saatlerce koştuklarını ya da diğer müsabaka tarzı sporlara yöneldiklerinin gözlemlendiğini anlatarak, "bu tür davranışlar son derece sakıncalıdır, ani ölümlere neden olabilmektedir. Özellikle şu anda olduğu gibi çok sıcak havalarda bu risk daha fazla artmaktadır" dedi.

Kalp hastasının, mutlaka hekimi ile görüşerek uygun bir egzersiz programı yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Görenek, "bazı durumlarda kalp hastalıkları bulgu vermeyebiliyor. Bu bakımdan hiçbir şikayeti olmasa da 40 yaşından sonra müsabaka sporları yapacak kişilerin mutlaka doktor kontrolünden geçmesinde son derece yarar vardır" diye konuştu.



(AA)