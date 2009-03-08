Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler ülser yapıyor

Selçuk Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, doktor kontrolünde olmadan bilinçsizce kullanılan ağrı kesicilerin ülsere neden olduğunu söyledi.



Demir, yaptığı açıklamada, mide içinde çeşitli nedenlerle oluşan yaraların ülser olarak adlandırıldığını, ülser görülme sıklığının toplumda yaşayanların yüzde 2'sini oluşturduğunu belirtti.



Ülserin, yol açtığı ağrılarla yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olduğunu anlatan Prof. Dr. Demir, ülserin mide bölgesinde ağrı, yanma ve ekşime gibi şikâyetlerle ortaya çıktığını ifade etti.



Ülserin sistemik hastalığı olanlar ve yaşlılarda daha sık görüldüğünü dile getiren Demir, bu hastalığın teşhis edilmesinin en kesin yolunun endoskopi olduğunu vurguladı.



Bu hastalığa neden olan en büyük etmenin bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:



"Doktor kontrolünde olmadan bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler ülsere neden oluyor. Ülkemizde ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımı maalesef çok yaygın. Eczaneden satın alınan ağrı kesiciler, çoğu zaman, sıkça görülen baş ağrıları için kullanılıyor. Romatizmal hastalıklar için kullanılan ağrı kesicilerde de aynı sorun yaşanıyor. Doktorun bir kez yazdığı ağrı kesici, doktora danışılmadan sürekli kullanılmaya devam ediliyor. Bu şekilde kullanılan ağrı kesiciler de ülsere yol açıyor. Bu nedenle ülser olmamak için aspirini bile doktor kontrolünde kullanmalısınız."



Demir, kişinin ülserden kendisini uzak tutabilmesi için özellikle ağrı kesicilerin reçeteye yazılan miktarlarda ve önerilen süreler içinde kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.



Alkol ve sigaradan uzak durmak gerekiyor



Ülserin uygulanacak tedaviyle iyileştiğini ancak bilinçsiz ağrı kesici kullanılmaya devam edilmesi ve bazı yasaklara uyulmaması durumunda yeniden nüksedebildiğini anlatan Demir, ülserli ya da ülser tedavisi görmüş kişinin sigara ve alkolden kesinlikle uzak durması gerektiğine dikkati çekti.



Zamanında tedavi edilmeyen ülserin mide kanamasına neden olabildiğine işaret eden Demir, "Mide kanamasının en önemli nedeni ülserdir. Hayati tehlike oluşturabilen mide kanamalarıyla karşılaşmamak için ülserin önemsenmesi, tedavisinin zamanında yapılması gerekir" diye konuştu.



Demir, gastritin ise ülsere benzeyen bir hastalık olduğunu, ancak ülserden farklı olarak midede iltihap bulunması durumunda ortaya çıktığını anlattı.



Gastrite de çoğunlukla yanlış kullanılan ağrı kesicilerin neden olduğunu vurgulan Demir, gastritin film çekilerek ya da endoskopi yapılarak teşhis edilebildiğini, tedavisinin ise ülserle benzerlik taşıdığını sözlerine ekledi.



(AA)

