Bilinçsiz ilaç kullanımı mideyi vuruyor

Gastroentreloji uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, bilinçsiz ilaç kullanımının mide hastalıklarına neden olabildiğini belirterek, mide hastalıklarının tedavisinde de doğru ilacın, gerekli olan süre kullanımının büyük önem taşıdığını bildirdi.



Prof. Dr. Tözün, mide hastalıklarının, tüm dünyada en yaygın hastalıklar grubuna girdiğini ifade etti.



Her insanın hayatı boyunca mutlaka midesinde bir yanma hissettiğini dile getiren Tözün, şu bilgileri verdi:



“Mide rahatsızlığı bulananların başvuru sebebi dislepsi denilen hazımsızlıktır. 'Ne yesem şişiyorum, midem ağrıyor, yanmam var, yediklerim ağzıma geliyor veya gaz ve şişkinlik hissediyorum, geğirmem var' gibi şikayetlerle gelir hasta. Bu rahatsızlıkların neden, nasıl, hangi etkenlerle meydana geldiğini bilmiyoruz. Muhtemelen gıdalarla, çevresel faktörlerle, stresle, hormonsal faktörlerle veya bilmediğimiz besinlerde olan alerjenlerle meydana gelen bir hastalık olabilir.”



Nurdan Tözün, hastaların en çok, “mide zarının iltihabı” anlamına gelen gastrit ve mide şikayetleri arasında yer alan ancak farklı bir grupta olan reflüden hekimlere başvurduklarını belirterek, gastritle gelen hastaların çoğunun, erken tokluk hissi, şişkinlik, gaz, yanma gibi şikayetlerinin dikkat çektiğini söyledi.



Gastritin başka nedenleri arasında alkol ve benzeri maddeler ile ilaçları da gösteren Tözün, özellikle bazı ilaçların midede yüzeysel yaralara, ülsere, 12 parmak bağırsağında ülsere yol açabildiğini vurgulayarak, reçetesiz satılan ilaçların Türkiye'de aşırı kullanıldığını, bunların da özellikle büyük çoğunluğunun ağrı kesiciler ile romatizma ilaçları olduğunu dile getirdi.



HEKİM TAVSİYESİ OLMADAN KULLANILMAMALI



Tözün, özellikle romatizma ilaçlarının hekim tavsiyesi olmadan kullanıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:



“12 parmak bağırsağında yara açan ilaçlar var. İlaç kullanan mide hastalarının bir kısmı, bazen kanamayla geliyorlar. İlk belirti kanama olabiliyor. Sindirim sistemi kanaması. Bu kanama ya ağızdan kan şeklinde ya dışkıda siyahlaşma veya katran gibi dışkı şeklinde olabiliyor. Özellikle romatizma ilaçları ve ağrı kesiciler bilinçsizce, hekim tavsiyesi olmadan kullanılmamalı.



Ülser tedavisinde veya mide hastalıkları tedavisinde kullanılan 'h2 reseptör blokeri' dediğimiz ilaçlar veya 'proton pompası inhibitörü' dediğimiz ciddi asit salgısını baskılayan ilaçlar çok ciddi ilaçlar. Mutlaka hekim tavsiyesiyle alınması gerek ve ilaç kullanılırken de hekim gözetiminde olmak gerekir. Özellikle yaşlıların bu tip ilaçları kullanması sakıncalı olabilir. Asit salgısını düşürmek, bazen bakteri gelişimine yol açabilir. O nedenle böyle bir durumda hastayı gözetiminde tutan hekimin yönlendirmesi gerekir. Bilinçsiz ilaç kullanımı mide hastalıklarına neden olabiliyor. Bu nedenle mide hastalıklarının tedavisinde doğru ilacın gerekli olan süre kullanımı büyük önem taşıyor.”

Tözün, mide hastalıkları konusunda geçmişteki bilgilerin bir kenara bırakılarak yeni bilgiler edinilmesi gerektiğini ifade ederek, ülser rahatsızlıklarında belirtilerin sadece kitaplarda yazılanlar olmadığını kaydetti.







