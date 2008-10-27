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Sağlık

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı organları bozuyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Sayek, yanlış kullanılan antibiyotiklerin, organ bozukluklarına yol açıp, böbrek, karaciğer, mide ve bağ

27 Ekim 2008 02:00

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Sayek, yanlış kullanılan antibiyotiklerin, organ bozukluklarına yol açıp, böbrek, karaciğer, mide ve bağırsak sistemine zarar verebileceğini bildirdi.

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Prof. Dr. Sayek, Niğde Tabip Odası tarafından Grand Otel'de düzenlenen "Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımının Zararları" konulu konferansta, antibiyotiklerin, yanlış kullanılan ilaçlar arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle bakterilerin direnç kazandığını belirten Prof. Dr. Sayek, bu durumda tedavilerin yetersiz kaldığını kaydetti.

Prof. Dr. Sayek, antibiyotiğin bilimsel kanıtlar düzeyinde kullanılmasının, hem etkinlik açısından hem de yarattığı sonuçlar açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Antibiyotikler yan etkileri olan ilaçlardır. Yanlış kullanılan antibiyotikler, organ bozukluklarına, böbrekler, karaciğer, mide ve bağırsak sistemine zarar verebilir. Bu nedenle doktor kontrolünde kullanılmalıdır ve kesinlikle ateşi düşürmek amacıyla kullanılmamalıdır."

(AA)

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