Bilinçsiz antibiyotik kullanımı organları bozuyor

Prof. Dr. Sayek, Niğde Tabip Odası tarafından Grand Otel'de düzenlenen "Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımının Zararları" konulu konferansta, antibiyotiklerin, yanlış kullanılan ilaçlar arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.Gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle bakterilerin direnç kazandığını belirten Prof. Dr. Sayek, bu durumda tedavilerin yetersiz kaldığını kaydetti.Prof. Dr. Sayek, antibiyotiğin bilimsel kanıtlar düzeyinde kullanılmasının, hem etkinlik açısından hem de yarattığı sonuçlar açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:"Antibiyotikler yan etkileri olan ilaçlardır. Yanlış kullanılan antibiyotikler, organ bozukluklarına, böbrekler, karaciğer, mide ve bağırsak sistemine zarar verebilir. Bu nedenle doktor kontrolünde kullanılmalıdır ve kesinlikle ateşi düşürmek amacıyla kullanılmamalıdır."