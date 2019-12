Bilinçli bakımla zamana meydan okuyun

Cildinizle temas eden her şey, cildinizin yıpranmasına neden oluyor. Lekeler, sivilceler, gözenekler ve siyah noktalar cildimizin dış faktörlerden etkilendiğinin en büyük kanıtı. Birçok uzman, çevresel faktörlerin cildimizin yaşlanmasına sebep olduğunu söylüyor. Bu etkenlerin hiç olmadığı varsayıldığında, normal insan cildinin 40-50 yaşına gelene kadar kırışık, yıpranma gibi sorunlarla karşılaşmayacağı biliniyor. Yani bu bilgiye göre bu etkileri en aza indirmek ve cildimizin kaderini değiştirmek elimizde.Uzun süre güneşe maruz kalan ciltler UVA ve UVB ışınlarından zarar görüyor ve deride güneşin olumsuz etkileri ortaya çıkıyor. Bu etkiler güneşe bağlı deri yaşlanması, ciltte ince veya kalın çizgilenme, kuruluk, ince kırmızı damarcıklar, renk bozukluğu, derinin esnekliğinin azalması, gözeneklerin ve siyah noktaların büyümesi şeklinde sıralanabilir. Her gün düzenli olarak güneş koruyucusu kullanırsanız, uzun yıllar sonra bile genç bir cilde sahip olabilirsiniz.Çiller açık ve daha koyu lekeler olarak en çok yanak, alın ve çene bölgesinde görülüyor. Genelde güneşli mevsimlerde artarken güneşsiz mevsimlerde azalma fark edilebiliyor. Açık renk tenli kişilerde özellikle de kızıl saçlı kişilerde daha çok çil oluyor.Kış aylarında derinin renk pigmenti olan melanin daha az üretilirken, güneşli havalarda üretim artıyor. Çiller yaz aylarında bu nedenle daha belirginleşiyor. Çiller için her zaman güneşten korumanın dışında bakıma gerek yok. Yüksek koruma faktörlü kremler devamlı ve dikkatli bir şekilde kullanılırsa çillerin rengi de solabiliyor. Ayrıca bazı leke giderici kremlerin düzenli kullanımı da fayda sağlıyor. Kimyasal peeling de, lazer ve ışın terapileri yenilenmeyi hızlandıracağından, çillerden kurtulmanızı da hızlandırabiliyor.Sivilceler yağ bezelerinin fazla çalışmasından, hormon veya metabolizma bozukluklarından kaynaklanıyor. Sivilcelerle oynamamak ve sıkmamak, yüzü günde 3-4 kez temizlemek gerekiyor.Ergenlik döneminden sonra sivilceler genellikle âdet döneminde yaşanan hormonal bozukluklar ve stresle ortaya çıkabiliyor. Stresli hissettiğimiz dönemlerde, böbrekler kortizol denen hormonları salgılıyor ve bu hormonlar cildin yağlanmasına neden oluyor. Bunun için sivilcelere karşı temizleyici bir ürün kullanarak hafif ovalamayla ciltteki ölü tabakaların atılması şart.Gözeneklerin yağ üretme ve salgılama görevi cildi alerjiden ve çevre kirliliğinden korur. Gözeneksiz bir cilt yapısına sahip olsaydık, yağlar derinin altına iner, yüzde kistler oluşur ve deri altında enfeksiyonlar meydana gelirdi. Bu nedenle gözeneksiz bir cilt hayali kurmak pek doğru değil. Bazen gözenekler fazla yağlanma nedeniyle tıkanabilir. Gözenekleri kapatmaya çalışmak yerine, fazla yağlanmayı engellemek ya da dengelemek gerekiyor.35 yaşın altındaki dengeli ve genç ciltlerde gözeneklerin kapanması kolaydır. Ama 35 yaşın üzerinde biraz zorlaşır. Çünkü deri kalınlaşmış, çizgiler belirginleşmiştir. Gözenekleri kapatmak için mücadele vermek yerine, daha fazla büyümelerini önlemek gerekir. Cildi türüne göre süt ve tonikle temizlemek en doğrusudur. Ardından sürülecek bir nemlendirici kremle bakım tamamlanabilir.