Bilincini kaybettiği dakikalarda "Nefes alamıyorum" demişti; siyah mahkumun gardiyanların müdahalesinin ardından hayatını kaybettiğini ortaya çıktı!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde geçen aralık ayında siyah bir adamın hapishane gardiyanları tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. 56 yaşındaki siyah adamın defalarca "nefes alamıyorum" dediği anların video görüntüleri paylaşıldı.

ABD'de hapishanede olan 56 yaşındaki John Neville isimli mahkumu kontrol altına almak isteyen 5 gardiyan ve 1 hemşirenin önce başına bir torba geçirdiği daha sonra da yere yüzüstü yatırarak üzerinde durduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yetkililer, mahkumun ranzanın üst katından yere düştüğünü, memurların kontrol etmek istediğini ifade ederken, vücut kamerasına yansıyan görüntülerde 5 memurdan birinin "Pekala John, kan basıncını ölçeceğiz" dediği duyuldu. Hemşirenin tedavi etmek isterken, memurların mahkumun başına bacaklarıyla baskı uyguladığı görüldü. Otopsi raporunda, Neville'in ezilip, bazen tepkisizleştiği ifade edildi.

Neville, hapishanede bilincini kaybettikten iki gün sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doktorlardan biri, mahkumun zapt edilmeye çalışırken oluşan beyin hasarından dolayı hayatını kaybettiğini belirtti. Otopside ayrıca mahkumun astım ve kalp hastalıkları gibi bir dizi rahatsızlıklarının olduğu kaydedildi.

Olay sonucu 5 memurun görevine son verilirken, hemşirenin görevini kötüye kullanmadığı, ancak şu anda izinde olduğu aktarıldı.