Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı bırakan komedyen Cem Yılmaz'la ilgili olarak "Bilin ki biz Cem Yılmaz’ın yanındayız. Bilin ki bu ülkenin sanatçısı kazanacak. Ve bir gün gelecek, FETÖ’cüler gibi sizin de ininize girilecek" ifadesini kullandı.

Twitter'da 12.8 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz, paylaşımlarına gelen yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek "Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize tevsiye ederim" demişti.

Ertuğrul Özkök'ün "Allah’ım... 30 yıl sonra nasıl böyle bir dünya..." başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeter artık yahu...

Yeter...

Buramıza geldi.

İktidara en küçük eleştiri yapan insanlara karşı dijital âlemde yapılan bu linç...

Cem Yılmaz gibi bir insanı, Instagram hesabını kapatmaya mecbur bırakan bu alçak trol sürüsü...

Gerçek adını bile kullanamayacak kadar ödlek çeteler...

Bilin ki biz Cem Yılmaz’ın yanındayız...

Bilin ki bu ülkenin sanatçısı kazanacak...

Ve bir gün gelecek, FETÖ’cüler gibi sizin de ininize girilecek...