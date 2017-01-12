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Sağlık

Bilimsel olarak ispatlandı: Stres, kalp krizine neden oluyor

Yeni bir çalışmada, beynin korku ve stress ile ilgili bölümü olan amigdala bölgesindeki hakeketliliklerin kalp kriz ve felç vakalarını tetikleyebileceği keşfedildi

12 Ocak 2017 22:33

Yaşanılan stresin kalp krizini tetiklediği uzun süreden beri bilinse de, bu ilişkinin nasıl geliştiği tam olarak bilinmiyordu. Bilim insanları tarafından yapılan son çalışma, bu ilişkiyi ilk kez bilimsel olarak ortaya koyuyor. The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, beynin korku ve stress ile ilgili bölümü olan amigdala bölgesindeki hakeketliliklerin kalp kriz ve felç vakalarını tetikleyebileceği keşfedildi.

Söz konusu araştırma sayesinde birçok yeni bulguya ulaşıldığını belirten Dr. Ahmed Tawakol, bulguların, beynin amigdala bölgesi ile yaşanan kalp ve damar hastalıkları arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardığını belirtti.

Massachusetts General Hopsital'de çalışmalarını sürdüren ve araştırmanın yöneticilerinden olan Dr. Tawakol, amigdala bölgesinin beynin stress ağının önemli bir bölümü olduğunu ve stres dönemlerinde aktif hale geldiğini belirterek, kalp ve damar hastalıklarının bu bölgedeki hareketliliklerden etkilendiğinin söz konusu çalışmada ulaşılan bulgular ile ortaya konduğunu söyledi.

 

 

ETİKETLER

streskalp kriziThe LancetMassachusetts General Hopsital

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