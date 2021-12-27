"Bilimin gücü": Avrupa Komisyonu'nun ilham verenler listesinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin ilk sırada

Avrupa Komisyonu, 2021 yılında yaşanan çok sayıda zorluk olsa da ilham veren gelişmeler olduğunu hatırlatan listesinin ilk sırasında “Bilimin gücü” diyerek Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin’i örnek gösterdi.

Avrupa Komisyonu’nun Twitter hesabından yapılan yedi maddelik liste şöyle tanıtıldı:

“Bu yıl karşılaştığımız bütün sorunlara rağmen, 2021 birlik, liyakat ve umut dolu ilham veren hikayelerle geçti”

İlham veren hikâyelerin birinci sırasında “Bilimin gücü” denilerek BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin’den bahsedildi. Türeci ve Şahin için “Herkes için ilham” ifadeleri kullanıldı.

AB'nin listesinde ikinci sırada "dayanışmanın gücü" başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.

Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 avroluk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.