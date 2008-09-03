Bilime destek arttı

TÜBİTAK'ın bilimsel araştırmalarının yürütülmesi ve bilimsel etkinliklerin artırılması için araştırmacılara sağladığı kaynak son dört yılda 12 kat, desteklediği bilim insanı sayısı ise dokuz kat arttı.



TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB), bilim insanlarına destekleyici ve teşvik edici çeşitli programlar ve etkinlikler yürütüyor.



BİDEB'in bu kapsamda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik destekleri, lisans ve lisansüstü öğrenci destekleri, doktora sonrası destekleri, etkinlik destekleri ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü destekleri bulunuyor.



Son yıllarda stratejik planında öngörüldüğü şekilde bilim insanlarına maddi kaynaklarını artıran TÜBİTAK, 2003'te 989 bilim insanına toplam 3,8 milyon YTL, 2004'te bin 199 bilim insanına 4,3 milyon YTL, 2005'te 2 bin 124 bilim insanına 10,6 milyon YTL, 2006'da ise 5 bin 425 bilim insanına 20,6 milyon YTL destek sağladı.



Hedef 100 milyon



Geçen yıl 8 bin 424 bilim insanına 46,6 milyon YTL destek veren TÜBİTAK, böylece 2005 ve 2006 yıllarında desteklediği bilim insanı ve destek miktarını ikiye katlamış oldu.



Kurumun bu yıl haziran itibariyle desteklediği bilim insanı sayısı 6 bin 501'i bulurken, bu bilim insanlarına yaklaşık 30 milyon YTL'lik destek verildi.



Kurumun yıl sonuna kadar 8 bin 500 bilim insanına vereceği desteğin toplam 100 milyon YTL'yi bulması bekleniyor. Hedefin yakalanması durumunda son 5 yılda bilim insanlarına verilen destek miktarında 25 kat artış sağlanmış olacak.



2003 ve Haziran 2008 yıllarını kapsayan rakamlarla TÜBİTAK, desteklediği bilim insanı sayısında dokuz kat artış sağladı. Kurumun, bilim insanlarına bu dönemde sağladığı destek miktarı ise son dört yılda 12 kat artış gösterdi.



TÜBİTAK ayrıca yurt içinde düzenlenen etkinliklere maddi destekler sağlıyor.



Başvurular internetten



TÜBİTAK BİDEB tarafından bilim insanlarının desteklendiği programların duyuruları ve başvuru koşulları internet üzerinden öğrenilebiliyor. TÜBİTAK yakın zamanda başvuruları da internet üzerinden almaya başladı. Araştırmacılara 12 ay boyunca her ay en çok 2 bin dolar ödeniyor. Burs sonrasında zorunlu hizmet yükümlülüğü olan programın Haziran 2008'de başlayan online başvuruları, 26 Eylül 2008 Cuma günü sona erecek.



"Yurt Dışı Araştırma Burs Programı-2214"na ise doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında Türkiye'deki üniversitelerde bir doktora programına kayıtlı olanlar ile yüksek öğrenim kurumları dışındaki araştırma kuruluşlarında çalışan doktora öğrencisi araştırmacılar başvurabiliyor