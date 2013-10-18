Bilimde son bulgu: İnsanlar tek bir türden evrim geçirdi

Bilim insanları, elde ettikleri son verilerin ışığında Afrika ve Avrasya'da bulunan ilk insan fosillerinin aynı türden geldiklerini söylüyor.

Science dergisinde yayımlanan bir makale, Homo habilis, Homo rudolfensis ve Homo erectus'un modern insana evrilen, aynı soyun içinde yer aldığına işaret ediyor. Fakat aynı alanda çalışma yapan bazı bilim insanları ise bu görüşü paylaşmıyor. Tartışma, Gürcistan'ın Dmanisi bölgesinde bulunan ve şimdiye kadar keşfedilmiş en bütün haldeki insansı kafatası üzerindeki incelemelerden doğdu.

Kafatası, Homo habilis'le aynı nitelikleri paylaşıyor: küçük bir kafatasına, büyük dişlere ve uzun bir yüze sahip. Ama kafatası, Homo erectus'a "has" olduğu sanılan özellikleri de taşıyor.

1,8 milyon yıllık kafatası, dünyanın en büyük eski insan türleri kalıntıları koleksiyonuna ev sahipliği yapan bir bölgeden geliyor.

Gürcistan Ulusal Müzesi'nden makalenin yazarı David Lordkipanidze "İlk insan yani Homo'ların ne olduklarına dair artık en iyi kanıta sahibiz." diyor, ve ekliyor: "Bu kadar dikkat çekici bir koleksiyona sahip olmamız en önemli unsur. Bunların tek bir bölgeden toplanması ise nadir rastlanan bir şey."

'Farklılıklar normal düzeyde'

Fosiller arasındaki kimi farklılıklar geçmişte araştırmacıların kafasını karıştırdıysa da Profesör Lordkipanidze, bu özelliklerin tek bir insan topluluğunda gözlendiğinin açık olduğunu söylüyor.

BBC'den Melissa Hogenboom'a yaptığı açıklamada Lordkipanidze "Bu değişkenliklere bakıp verileri günümüz insanıyla karşılaştırdığımızda, farklılıkların normal boyutlarda olduğunu görüyoruz." dedi.

Bu kapsamda sekiz yıl önce bulunan kafatası, Afrika'da bulunan ve en eskisi 2,4 milyon yaşında olan diğer Homo kafataslarıyla karşılaştırıldı.

İnsansı kafatasının karşılaştırılmalı analizinden yola çıkan ekip, en eski Homo fosillerinin Dmanisi insansılarıyla aynı canlı türü olduğunu düşünüyor.

Makalenin bir başka yazarı, Zürih Antropoloji Enstitüsü ve Müzesi'nden Christoph Zollikofer da "Kafatası 5"in yüzünün ve kafatasının Afrika'da farklı bölgelerde bulunması durumunda, bunların farklı iki tür canlıdan geldiğinin düşünülebileceğini söylüyor.

Zollikofer "Ne de olsa Kafatası 5, küçük beyin haznesi ve büyük yüz gibi daha önce eski Homo fosillerinde bir arada görülmeyen ana özellikleri birleştirdi. Buna ek olarak Afrika'da bulunan fosillerde benzer kalıplar ve farklılık çeşitleri olduğundan, vaktinde kıtada tek bir Homo türü olduğunu farz edebiliriz." dedi. Ama başka paleoantropolojistler Afrika'da üç farklı insan türünün bir arada yaşadığına inanıyor.

Londra'da bulunan University College'den Fred Spoor, BBC'ye yaptığı açıklamada ekibin kullandığı analiz yöntemlerinin, bu fosilin aynı canlı türü olduğuna kanaat getirmek için yeterli olmadığını söylüyor.

Spoor "Kafatasının genel olarak şeklini incelediklerinden yüzün ve beyin haznesini kaba bir biçimde tanımlıyorlar. Ama Homo canlı türleri genel kafatası şeklinin kaba anlatımıyla tanımlanmıyor" dedi.