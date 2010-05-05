Bilimadamlarını şaşırtan 'Uzaydaki El'

T24- Harvard'ın Chandra X-Işını Rasathanesi'nin yakaladığı Dünya'dan 17 bin ışık yılı uzaklıktaki bu genç titreşen yıldızın merkezinde olduğu 100 ışık yılı çapındaki insan eli biçimindeki şekli bilimadamlarını şaşırttı.
Fotoğrafta görülen kırmızı alanlar en düşük enerji bölgelerini, yeşil alanlar orta seviye enerjiyi ve maviler de en yüksek enerjiyi gösteriyor.
Açık mavimsi-beyaz ışık, titreşen yıldızı gösteriyor. Bunun, günümüzden 1700 yıl kadar önce devasa bir yıldızın sönmesiyle oluştuğu tahmin ediliyor.
(Milliyet)