Bilimadamlarını şaşırtan 'Uzaydaki El'

T24-



Fotoğrafta görülen kırmızı alanlar en düşük enerji bölgelerini, yeşil alanlar orta seviye enerjiyi ve maviler de en yüksek enerjiyi gösteriyor.



Açık mavimsi-beyaz ışık, titreşen yıldızı gösteriyor. Bunun, günümüzden 1700 yıl kadar önce devasa bir yıldızın sönmesiyle oluştuğu tahmin ediliyor.

(Milliyet)