Bilimadamları kıyametin tarihini belirledi

T24 - Rus bilim adamları 274 metrelik dev göktaşının dünyaya çarpacağı tarihi açıkladı.

37 bin km. hızla çarpacak göktaşının milyonlarca insanı öldürebileceği tahmin ediliyor.

Bilim adamları dünya üzerindeki yaşamın 13 Nisan 2036’da bir göktaşı yüzünden büyük bir kıyıma maruz kalacağını açıkladı.

Rusya’da bulunan St. Petersburg Üniversitesi profesörü Leonid Sokolov “2029’da dünyanın yörüngesinden geçecek Apophis göktaşının 37 bin km’lik bir hızla dünyaya çarpacağını düşünüyoruz. Bu çarpışma milyonlarca insanı öldürecek” dedi.

Uzmanlar 274 metrelik gök cisminin yörüngesini değiştirmek bazı planlar geliştirdiklerini açıkladı.

Rus uzmanların Apophis hakkındaki yorumlarını zayıf bulan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilisi Donald Yeomans “2029’da dünyanın yakınından geçecek göktaşının dünyaya çarpma olasılığı 250 binde birdir” dedi.

Göktaşının, dünyanın çekim gücüne kapıldıktan sonra dünyaya doğru hızla yaklaşması üzerine planlar geliştiren NASA “Bazı ihtimaller üzerinde duruyoruz. İhtiyaç olması durumunda bunları uygulayacağız” açıklamasında bulundu.

