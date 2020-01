-Bilimadamları, beyin dalgalarını deşifre etmeyi başardı ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Beyin dalgalarını deşifre ederek insanların duydukları sözcükleri kaydeden bilimadamları, beyinleri hasar görmüş kişilerin düşüncelerini okuyan bir cihazın her an bulunabileceği müjdesini verdi. California Üniversitesi'nden araştırmacılar, beynin sözcükleri karmaşık elektrik devrelere dönüştürdüğünü keşfetti ve bu devrelerin deşifre edilerek gerçek sözcüklere çevrilebileceğini ileri sürdü. Beynin düşünceyi sese benzer bir biçimde işlediğine inanan araştırmacılar, çığır açıcı nitelikteki keşfin konuşamayan hastaların iç konuşmalarını çevirebilecek bir cihazın üretilmesine öncülük edeceğini belirtti. Henüz beyindeki elektrik devreleri belirleyecek herhangi bir sensor olmadığından bu tür bir cihazın üretilmesi için elektrotların kafatasının altına, beynin üzerine yerleştirilmesi gerekiyor. "Public Library of Sciences Biology" dergisinde yayımlanan araştırmanın, yakınlarıyla iletişim kurma şansı olmayan binlerce hasta için umut kaynağı olması bekleniyor. Prof. Robert Knight, araştırma ekibinin 15 epilepsi hastasının kafataslarına küçük bir delik açarak beyinlerine elektrot yerleştirdiğini söyledi. Araştırmacılar, 5-10 dakikalık bir konuşmayı dinleyen hastaların temporal lopunda elektrotlar aracılığıyla elektrik dalgaları belirledi. Konuşmayı seslere ayrıştıran araştırmacılar, beynin belirli seslere denk düşen farklı sinyallerini okuyan iki farklı bilgisayar modeli geliştirdi. Araştırmacılar, bu modelleri kullanarak beyin dalgalarını deşifre ettiklerini ve hastanın duyduğu sözcüğü kaydettiklerini belirtti.