Bilim ve teknoloji haftasında, teknoloji ve bilim müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Güneş sistemi modellerinden mikroskoplara, barograftan hesap makilerine, gök kürelerinden rub-u tahtalarına ve teleskoplara kadar uzayan geniş koleksiyonuyla Rahmi M. Koç Müzesi, 8 - 14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası’nda bilim, teknoloji ve tarih tutkunlarını bekliyor.

Karayolu ulaşımı, raylı sistemler, havacılık, denizcilik, buhar makinelerinden jet motorlarına kadar her çeşit makine, iletişim, model ve oyuncak, yaşayan geçmiş ve eğitim bölümleri yanı sıra bilimsel aletlere ilişkin bir koleksiyonu bünyesinde bulunduran Rahmi M. Koç Müzesi ziyaretçilerini Bilim ve Teknoloji Haftası’nda bir bilim ve teknoloji tarihi yolculuğuna davet ediyor.

Bu yıl, müzenin 20. yaşına özel düzenlenmesi planlanan etkinlikler ise kentte kaliteli zaman geçirmek isteyen her yaştan ziyaretçi için çeşitli fırsatlar sunuyor.

Müzede görebileceğiniz aletlerden en dikkat çekicieri ise şöyle:

Gök Küresi

1383-1384 yıllarında Cafer İbn-i Ömer İbn Devletşah el-Kırmani tarafından yaptırılmıştır. Bilinen en eski gök kürelerden biridir. Bu gök küresinde yaklaşık 1025 yıldız içeren takımyıldızların şekilleri, her birinin merkezine kakılmış gümüş noktalarla gösterilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından süreli olarak Rahmi M. Koç Müzesi’ne verilmiştir.

Fuller Sürgülü Cetvel

Fuller silindirik sürgülü hesap cetveli, 1940'larda kullanılan, çok uzun olduğu için oldukça hassas ölçüm yapabilen bir sürgülü cetveldir. Ölçekleri silindir etrafında çevrilip sarılarak daha küçük bir hale getirilebilmektedir.

Cary Cep Mikroskobu

William Cary (1759-1825), döneminin ileri gelen bilimsel alet üreticilerinden biridir. Bu küçük mikroskop, çıraklarından Charles Gould tarafından 1840’larda İngiltere, Londra’da yapılmıştır.