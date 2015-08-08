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Bilim / Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Bakanı: Yerli otomobil bu ay içinde tanıtılacak

Işık daha önce yerli otomobilin elektrikli olacağını belirtmişti

08 Ağustos 2015 20:45

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin, binek modellerin bu ay içinde tanıtılacağını, SUV modelinde ise menzil uzatma kitine ilişkin ek çalışma yapıldığını, bu nedenle söz konusu modelin tanıtımının eylülde gerçekleştirileceğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, yerli otomobil çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin konuştu. Yerli otomobilin 4 tip olacağını daha önce de açıkladığını hatırlatan Işık, binek modellerin bu ay içinde tanıtılacağını, SUV modelinin ise eylül ayına kalacağını kaydetti. Işık, SUV modelin menzil uzatma kitine ilişkin ek çalışma yapıldığını, bu nedenle de söz konusu modeli eylülde tanıtacaklarını ifade etti.

 

Seri üretime geçilecek

 

Bunların ardından ise 30-40 araçlık filonun hazırlanacağını ve her türlü arazi testinin yapılacağını anlatan Işık, sonrasında ise seri üretime geçileceğini söyledi.

 

Önemli olan marka

 

Yerli telefon üretimine de değinen Işık, sıfırdan bir telefon üretiminden ziyade, donanım ve yazılım konusundaki projeler oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Şu anda 3 projenin donanımla, 5 projenin de yazılımla ilgili destek almaya hak kazandığını belirten Işık, burada asıl önem verdikleri şeyin marka olduğunu ifade etti. Tüm parçaların illa Türkiye'de üretilmesi gibi bir isteklerinin olmadığını vurgulayan Işık, "Cep telefonunda önemli olan marka oluşturmak. Onun dışındaki tüm işlemleri artık bir şekilde elde edebiliyorsunuz" dedi.

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