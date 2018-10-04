Bilim şenlikleri kapsamında öğretmenlere eğitici eğitimi veriliyor

İSTANBUL, (DHA)- ESENLER Bilim Şenliği Projesi, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hibelendirildi. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde gerçekleşen şenlikte İstinye Üniversitesi de iştirakçi olan üniversiteler arasında yer aldı. Bilim şenlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğretmene 20 farklı atölyede onları geliştirmeye yönelik, eğitici eğitimleri yapılıyor.

1-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlikler kapsamında, öğretmen geliştirme etkinlikleri, proje fuarı ve bilimsel etkinlikler yapılacak. Öğretmen geliştirme etkinlikleri için İstinye Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından öğretmenlere sağlıklı beslenme ve obezite atölyesi, adolesan gelişim atölyesi ile moleküler biyoloji ve genetik atölyesinde dersler verildi.

Sağlıklı beslenme ve obezite atölyesinde ders veren İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Berkin Özyılmaz Kırcalı, atölyeleri öğretmenlerin yaşadığı sorunlara yönelik geliştirdiklerini söyledi.

“ANNELER AZ YENİLEN GIDAYI EN SAĞLIKLI GIDA OLARAK ALGILIYOR”

Türkiye’de ve dünyada çocukluk çağı obezitesinde bir artış olduğunu ve bununla ilgili öğretmenleri destekleyebilmek adına bu atölyeyi açtıklarını dile getiren Kırcalı, “Öğretmenlerimizin en çok problem yaşadığı süreçler beslenme çantalarıyla ilgiliydi. Annelerin genellikle porsiyon kontrolü yapamadıkları, çocukların daha çok yediklerinde daha sağlıklı olduklarını, herhangi bir kısıtlama olmazken yemediği gıdada bir ısrar durumunun söz konusu olduğunu konuştuk. Bununla ilgili olarak sağlıklı menüler nasıl planlanır, tabaklarımız sağlıklı hale nasıl gelir gibi konuları değerlendirdik. Annelere göre çocuğun az yediği gıda genellikle hep en besleyici gıda olarak algılanıyor. Çocuğu sebzeyi tüketmeyi çok sevmiyor ancak anne sebzeyi tüketince daha sağlıklı olacağını düşünüyor” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLER SAĞLIKLI BESLENME KONTROLÜ YAPABİLECEK”

Atölye çalışmaları sonrasında öğretmenlere sağlıklı beslenme kontrolü yapabilme yetkisinin kazandırılacağını ifade eden Berkin Özyılmaz Kırcalı, “Okul kantinlerinde de öğretmenlerin ne gibi iyileştirmeler yapabileceğini konuşacağız. Öğretmenlerimiz bu eğitimin sonucunda beraber geçirdikleri süre içerisinde öğrencilerin beslenme çantalarını kontrol edebilecekler, aylık yapmış oldukları veli toplantılarında sağlıklı beslenmeyle ilgili öğrencinin birebir ailesine yapmış olduğu hataları nasıl düzeltebilecekleri konusunda bilgi verebilecekler. Belirli aralıklarla ailelere sağlıklı beslenmenin çocuk gelişimi üzerinde ne gibi etkileri olabildiğini aktarabilecekler” dedi.

“MEB’İN ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ VAR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik faaliyetleri olduğunu söyleyen Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütücüsü Beytullah Çayıroğlu ise Esenler ilçesinde bulunan 2 bin öğretmenden 200’ünün şenlikler için başvuruda bulunduğunu söyledi. Kodlama, eğitimde yeni yaklaşımlar, müzik, akıl oyunları gibi 20 farklı atölyenin bulunduğu şenlikler için Çayıroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik faaliyetleri var. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmen akademileri bu düşünceye yönelik faaliyetler. Biz de bu minvalde 20 farklı atölyede öğretmenlerimizin kendilerini geliştirecekleri, öğrencilere daha faydalı olabilecekleri etkinlikler yaparak onlara aktarabilecekleri ortamlar hazırlamak istedik. Bu sebeple organizasyonu yaptık. Öğretmenler, öğrenciler gibi değerli çocukları yetiştirmek için çalışıyorlar. Öğretmenler edindikleri bilgilerle sabit bir yerde kalmamalı ve sürekli kendilerini geliştirmeliler ki öğrencilerine daha fazla bilgi aktarabilsinler. Üniversitelerde yeni ve farklı şeyler görmelerini amaçladık. Öğrencilere de bu yeni ve faydalı şeylerin aktarılacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmen etkinlikleri sonrasında 5-6 Ekim tarihlerinde Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde proje fuarı ve bilimsel etkinlikler sergisi olacak.

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